Com vestido fendado, Thais Fersoza exibe produção para o casamento do cunhado: ''Celebrar o amor''

Thais Fersoza mostrou o antes e depois da produção para o casamento de Teo Teló e Gabi Luthai, e chamou a atenção dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 16h41

Nesta terça-feira, 13, acontece o casamento de Teo Teló e Gabi Luthai! E pelas redes sociais, Thais Fersoza (38) exibiu a mega produção para o evento do cunhado e impressionou os fãs.

Para a ocasião, a apresentadora apostou em um vestido laranja com recortes e fenda. Ela completou o look com joias na cor esmeralda e deixou o cabelo solto.

No perfil do Instagram, a esposa de Michel Teló (41) compartilhou um vídeo do antes e depois da transformação e arrancou elogios dos internautas.

"Um dia incrível como o de hoje merece uma produção à altura, né?! @gabiluthai e @teotelo, muito feliz! Dia de celebrar o amor!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

"Linda, amei o look", disse uma seguidora; "Sem condições para o quanto você está perfeita. Arrasou demais", disparou outra; "Linda de todos os jeitos e formas!! Com ou sem make, arrumada ou bagunçada", declarou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

MICHEL TELÓ COMPRA MANSÃO MILIONÁRIA DE BRUNA MARQUEZINE

O cantor sertanejo Michel Teló (41) é o novo proprietário de uma mansão milionária que pertencia à Bruna Marquezine (27) desde 2018. A nova casa do sertanejo está avaliada em R$ 15 milhões e está localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a revista Casa Vogue, a mansão tem 890m². “Minha relação com a casa é de muito carinho e serenidade. É onde eu me sinto acolhida de fato. Um lugar de segurança e aconchego”, disse a atriz na época para a publicação. Além da área total, a mansão conta com mais 400m², onde tem um camarim, uma boate e infraestrutura para quartos de funcionários que podem trabalhar na residência.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!