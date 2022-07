Internada, Anitta tranquiliza fãs sobre estado de saúde: ''Estou sendo muito bem cuidada''

Após surgir em foto no hospital ao lado do namorado e de amiga, Anitta atualiza os seguidores e diz que passará por cirurgia

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 11h32

Após ter preocupado fãs por aparecer em hospital na noite de segunda-feira, 18, Anitta (29) usou suas redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre sua saúde.

Internada, a artista contou que está se preparando para operar a endometriose que descobriu ter recentemente. Nesta terça-feira, 19, nos Stories de seu Instagram, a famosa ainda postou um clique em que aparece deitada em maca, com roupa de hospital e fazendo um "jóia" com a mão.

"Para todos os mus amigos que estão me escrevendo preocupados. Eu esqueci de explicar em inglês, só disse em português, desculpa", começou escrevendo a Girl From Rio, em texto publicado em inglês.

Anitta disse que foi direto da turnê pela Europa para o hospital em São Paulo: "Vim da turnê direto para o hospital para começar os preparativos para uma cirurgia que eu vou fazer assim que meu corpo estiver pronto. A cirurgia já estava marcada antes do início da turnê".

Ela aproveitou, mais uma vez, para ressaltar a importância de se falar sobre a doença e comentou sobre a saúde. "Eu tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas não tão falada quanto deveria). Estou indo bem, sendo muito bem cuidada e manterei todos informados. Muito amor", finalizou a cantora.

Em seu Twitter, Anitta ainda fez um desabafo misterioso: "Olha, ser mulher não é fácil não hein. Se f****".

Anitta recebe apoio do namorado e de GKay

Na noite de segunda-feira, 18, Anitta recebeu visitas do namorado, Murda Beatz (28), e Géssica Kayane (29), mais conhecida como GKay, no hospital. A artista fez questão de agradecer ao amado e à amiga pela companhia no hospital. Ela postou clique ao lado do DJ e declarou: "O melhor enfermeiro". Na sequência, Anitta postou um vídeo engraçado de GKay brincando com Murda. "A melhor amiga que você pode ter no hospital", disse.

Confira as publicações de Anitta: