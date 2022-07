Anitta conta que passará por cirurgia após descobrir doença: ''Não é normal viver com essa dor''

Cantora Anitta faz longo desabafo após ser diagnosticada com endometriose e conta que terá que passar por cirurgia

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 09h16

A cantora Anitta (29) surpreendeu os fãs ao contar que finalmente descobriu a causa das dores que sentiu por nove anos. Na quinta-feira, 07, a artista fez um longo desabafo nas redes sociais e contou que foi diagnosticada com endometriose.

Em sua conta no Twitter, a famosa contou que resolveu fazer exames para entender o que tinha durante a internação do pai dela, Mauro Machado, em um hospital de São Paulo, no início de junho.

"Vamos, galera, mulheressss. Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um rajadão de bênçãos... mas num ta dando pra sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose, Pois eu tenho uma dúvida genuína.. alguém aqui, além de mim, sofre de cistite de repetição e já tentou tudo quanto foi remédio, técnica, laser, botox e etc pra não morrer de dor 24h depois do ato sexual?", começou escrevendo.

Anitta reclamou do comportamento de parte da imprensa quando ela revelou que sofria de cistite de lua de mel, doença que a fazia sentir muita dor até 48 horas depois de ter relações sexuais, chegando a ficar sem condições de andar.

"Vou compartilhar uma coisa com vocês que na época fiquei sem reação, mas agora eu tenho um laudo para rebater. Uma vez eu falei num podcast ou alguma outra entrevista, que não lembro agora, que eu sofria de uma cistite de lua de mel terrível. Toda vez que eu tinha relação com o 'piu piu' mais avantajado, eu não tinha condições nem de andar no dia seguinte ou 48h depois de tanta dor".

A famosa, então, comentou que as pessoas especulavam que as dores eram relacionadas com a falta de uso de preservativos, falta de higiene ou ingestão de pouca água. "Quando li essas matérias pensei: 'esses senhores me examinaram e eu não estou sabendo?'. Para estar escrevendo um artigo com meu nome sobre o meu problema de saúde? Estavam querendo dizer que eu não tenho higiene? (logo eu a obcecada pelo cuidado com a minha Larissinha). Era insinuando que eu não uso preservativo? (Alô DST, hein, saí ilesa dessa população inteira mundial que já passou por aqui só na base da sorte e do milagre)?"

"Acreditem, a dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe. Então, obviamente, nesses meus nove anos de luta eu passei foi por gente me dizendo as mesmas coisas e nada de resolver".

"Fui ficar com meu pai no hospital aquela vez. Comentei com minha querida amiga anja Dra que comanda tudo lá que eu estava em tempo de morrer de dor. Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez: não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava la. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está".

Anitta finalizou fazendo alerta para as mulheres sobre a endometriose. "Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia. Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver... vai pra outro até resolver. Não é normal a gente viver com essa dor assim pra sempre", disparou.

"Pesquisem artigos sérios no Google (ainda é um assunto 'meio' novo então não tem taaaaaanta informação) mas um médico especialista nisso vai conseguir te ajudar. Enquanto isso estou aqui contando os dias para minha cirurgia. Dizem que é bem simples", concluiu a Girl From Rio.

Confira as publicações de Anitta sobre endometriose:

