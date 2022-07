Anitta é hospitalizada e surge ao lado do namorado, Murda Beatz, e GKay

Cantora Anitta aparece em hospital após falar sobre exaustão em turnê na Europa em desabafo na web

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 09h12

A cantora Anitta (29) foi internada em hospital em São Paulo após ter feito um desabafo na web sobre a exaustão durante sua turnê pela Europa.

Na noite de segunda-feira, 18, a artista recebeu visitas do namorado, Murda Beatz, e da amiga Géssica Kayane (29), mais conhecida como GKay.

No Twitter, Gkay compartilhou um registro em que aparece entre o casal, deitados em uma cama de um quarto de hospital e brincou: "Daddy and daughter [papai e filha] apoiando a mami no hospital".

Nos Stories de seu Instagram, Anitta fez questão de agradecer ao amado e à amiga pela companhia no hospital. Ela postou clique ao lado do DJ e declarou: "O melhor enfermeiro".

Na sequência, ela postou um vídeo engraçado de GKay brincando com Murda. "A melhor amiga que você pode ter no hospital", disse a Girl From Rio.

O motivo da internação da famosa não foi revelado. Vale lembrar que recentemente Anitta revelou que foi diagnosticada com endometriose e avisou que precisaria passar por uma cirurgia.

No desabafo na segunda-feira, 18, a dona do álbum Versions Of Me contou que chegou a chorar após fazer um total de 11 shows pelo continente europeu entre junho e julho deste ano. "Aqui pensando em quantas vezes o auge da exaustão me fez reclamar da tour da Europa. Chorei de desespero um dia no chuveiro escondida de tanto cansaço. Mas agora que consegui concluir, realizei o quão inacreditável é", começou falando.

Anitta entra para o Guinness Book após sucesso de 'Envolver'

Avisa que é ela! Anitta segue fazendo história na música. A brasileira recebeu certificado mundial após o sucesso global de Envolver. O hit pode ser considerado o maior sucesso de Anitta fora do Brasil, já que fez com que ela entrasse para o famoso livro dos recordes, Guinness World Records, reconhecida como a primeira artista latina a ocupar o primeiro lugar do Spotify Global com música solo.

Confira a foto de Anitta no hospital com o namorado, Murda Beatz, e GKay: