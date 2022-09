Ícaro Silva divide cliques encantadores ao lado do filho de Aline Wirley e Igor Rickli

O ator Ícaro Silva prestou uma linda homenagem no aniversário de 8 anos de Antônio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli

Na noite desta quinta-feira, 29, Ícaro Silva (35) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para Antônio, filho da cantora Aline Wirley (40) e do ator Igor Rickli (38).

O menino completou oito anos de vida na última segunda-feira, 26, e o ator fez questão de comemorar a data compartilhando no feed do Instagram uma sequência de cliques encantadores ao lado do aniversariante, inclusive algumas de quando ele era mais novo.

"Na última segunda (26/9), essa criatura de mais ou menos 1,30m que tem a escritura do meu coração completou 8 anos vivendo aqui no planeta terra, uma gotinha de sol brilhando cada vez mais, iluminando cada vez mais a todos nós que temos o privilégio de sua companhia", começou ícaro, elogiando o menino.

O ator completou a homenagem deixando seus votos para o novo ciclo da vida de antônio. "Saúde Axé Alegria Cósmica Amor Paz e Caminhos Abertos ao filhote de sol Antônio, todos os dias", finalizou o artista.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelos cliques. "Ôh menino lindo", disse uma seguidora. "Viva o Antônio!", escreveu outra. "Coisa linda. Muitas felicidades", comentou uma fã. "Viva o amor de vocês", falou Aline. "Essa foto vocês dormindo acaba comigo!", confessou Igor.

