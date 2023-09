Hulk Paraíba posta fotos com Camila Ângelo e se declara em aniversário da mulher: 'Apaixonado'

Jogador usou seu perfil na rede social para homenagear a modelo e compartilhou alguns cliques do casal

Hulk Paraíba compartilhou uma sequência de fotos no Instagram nesta terça-feira (5), dia em que a mulher, Camila Ângelo, completa mais um ano de vida. No post, ele parabenizou a modelo pelo seu aniversário.

"Eu a amo tanto e você sabe. Sou apaixonado por nosso relacionamento, pois, em nós, algo sublime se completa. Talvez seja mesmo essa química especial que nos transforma quando estamos ao lado um do outro. Só sei dizer que sou feliz com você. Que hoje terá no meu abraço e no meu beijo, a prova desse carinho. É que hoje faço questão de estar presente neste dia maravilhoso que é o seu aniversário", disse o jogador de futebol.

Hulk também se declarou para Camila, com quem tem uma filha, Zaya, que nasceu em abril do ano passado. Nas imagens, o casal aparece curtindo um passeio de iate. Enquanto a influenciadora escolheu um biquíni estampado para renovar o bronze, o atleta investiu em uma sunga da grife Versace, avaliada em R$ 1.700.

Hulk Paraíba homenageou a mulher, Camila Ângelo, em aniversário (Foto: Reprodução Instagram)

"Amo você, minha esposa. Por isso, brindo ao seu dia, desejando somente as mais felizes concretizações para o seu existir. Feliz aniversário, Deus a abençoe! Nunca se esqueça que você tem em mim, um ponto de apoio, um aconchego em todas as situações. Te amo, minha pequena, feliz aniversário", concluiu o atacante do Atlético-MG.

Mulher de Hulk Paraíba recebeu declaração de amor do jogador (Foto: Reprodução Instagram)

Hulk e Camila oficializaram a união em fevereiro de 2020, e anunciaram a gravidez em setembro. Além de Zaya, o jogador é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 6, frutos do primeiro casamento.

Relembre polêmica envolvendo casal

Discreta, Camila não é ativa nas redes sociais. O seu perfil foi excluído em 2020 após uma onda de ataques por ter assumido romance com o ex-marido da tia Iran Ângelo. Hulk e a empresária se separaram no segundo semestre de 2019. Em dezembro, o jogador assumiu namoro com a jovem, o que causou uma grande polêmica.