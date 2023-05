Hulk, do Atlético-MG, presta homenagem para sogra depois de casar com sobrinha da ex-mulher

Jogador de futebol Hulk Paraíba, do Atlético Mineiro, presenteia ex-cunhada com buquê de flores

O jogador de futebol do Atlético Mineiro Hulk Paraíba (36) roubou a atenção dos internautas ao prestar homenagens à sua atual sogra, Nires Ângelo, por conta do feriado de Dia das Mães. A polêmica é que ela é sua ex-cunhada, visto que o atleta se separou de sua ex-mulher, Iran Ângelo, para se casar com sua sobrinha, Camila Ângelo.

Hoje em dia, Hulk é cunhado de Yugnir Ângelo, que recentemente se casou com a influenciadora digital Mirela Janis, em um casamento de mais de R$ 2 milhões, pois o influenciador é irmão de Camila e filho de Nires.

“Feliz Dias das Mães Pisca. Te amo”, escreveu o jogador de futebol, em uma publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Obrigada! Pelas flores e por ter ido me esperar no aeroporto...Também estava com saudades de vocês”, respondeu a sogra.

Hulk Paraíba compra jatinho milionário. Saiba o preço!

No começo de maio, o atleta Hulk Paraíba decidiu comprar um jatinho particular, investindo mais em seu conforto de suas viagens. Segundo o colunista de fofocas Leo Dias, do portal Metrópoles, o jogador de futebol do Atlético Mineiro comprou um avião do modelo Hawker 400 XP, que tem dois motores e tem capacidade para seis passageiros. A aeronave pode custar até R$ 40 milhões. A compra foi anunciada pelo corretor de aeronaves e CEO Leandro Pereira nas redes sociais.