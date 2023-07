Gustavo Mioto fala sobre como se apaixonou por Ana Castela: "Foi diferente"

Em participação no 'Pod Delas', o cantor Gustavo Mioto não poupou detalhes sobre como se apaixonou por sua namorada, a cantora Ana Castela

O cantor sertanejo Gustavo Mioto não poderia estar mais apaixonado! De aliança e tudo, o gato está namorando a cantora Ana Castela desde junho de 2023. E em entrevista ao podcast Pod Delas, ele falou sobre como se apaixonou pela dona do hit Pipoco.

Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.

Logo em seguida, a apresentadora perguntou sobre como ele se sentiu quando viu Castela pela primeira vez, no programa da Multishow, TVZ. O sertanejo logo destacou que a namorado chamou sua atenção desde o primeiro momento. "É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm...", disse o cantor fazendo cara de interessado. "A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E ai quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?"

Para Mioto, Ana se destacou entre as outras pessoas que ele conheceu no meio da música. "Eu falei: 'gente, o que é isso aqui?' e eu me interessei em saber mais sobre [ela]", admitiu.

O casal anunciou seu relacionamento oficialmente desde o Dia dos Namorados, mas o cantor disse que o pedido aconteceu apenas alguns dias antes, em 4 de junho. "A gente foi fazer um show juntos, aí pedi nesse dia. A galera vai falar que a estávamos juntos antes, mas o pedido foi feito nesse dia mesmo", revelou.

Vale lembrar que antes de se assumirem oficialmente, Ana Castela e Gustavo Mioto não gostavam de se rotular. Em entrevista ao Léo Dias, o cantor deu mais detalhes sobre o tópico. "Me incomoda que tudo precise ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser: se estamos a fim, se queremos ou não", contou.

Confira o trecho da entrevista ao Pod Delas na íntegra: