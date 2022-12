Gretchen se derrete pelo marido, Esdras de Souza: ''Todos os dias são incríveis ao lado dele''

Cantora Gretchen relembra aniversário do marido, Esdras de Souza, ao publicar clique coladinha e faz declaração nas redes sociais

A cantora Gretchen (63) iniciou esta quinta-feira, 01, em clima de TBT recordando um momento especial ao lado do marido, Esdras de Souza!

Em seu perfil no Instagram, a rainha do rebolado publicou um registro romântico em que aparece coladinha com o saxofonista em meio a dunas, usando um shortinho jeans e regata branca. A famosa declarou seu amor ao compartilhar a foto durante o aniversário de 50 anos de Esdras.

"#tbt desse dia. Todos os dias são incríveis do lado dele. Mas esse foi especial. Ele completou 50 anos. Um homem cheio de vivências e marcas e tão maravilhoso", escreveu Gretchen na legenda.

"Uhuuuuuuuu meu amor, que lindo", disse Esdras nos comentários. "Que Deus proteja o amor de vocês afastando toda inveja é maldade", "Casal lindo, você sempre será a mulher que me inspira", "São lindos", "Misericórdia... Como faz faz bem pra ele, ele tá parecendo um garotinho igual você. E que Deus abençoe ele e você, você sempre maravilhosa", elogiaram os fãs.

Confira Gretchen se derrete pelo marido, Esdras de Souza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen usa look típico após críticas dos seguidores

Recentemente, Gretchen decidiu inovar no look e vestiu uma roupa típica, diretamente do Catar. Ela publicou uma foto onde aparece com um lenço branco da grife Gucci na cabeça e escreveu: “Bom diaaaaa faladores de plantão. Aqui estou almoçando no shopping com meu marido. E para os que me amam e me seguem, mais um look do Qatar. Bom diaaaaa”, escreveu a cantora.

A legenda da publicação foi direcionada para os internautas que a criticaram, após uma foto usando biquíni. O local, que tem tradições bem religiosas, não admite uso de biquínis e roupas de banho na maioria das praias do país, fato que gerou alguns questionamentos entre os seguidores.

