Gretchen usa look típico após críticas dos seguidores: “Faladores de plantão”

Diretamente do Catar, Gretchen decide usar look típico após ser criticada pelos seguidores por usar biquíni

Nesta quinta-feira, dia 24, a cantora Gretchen (63) decidiu inovar no look e vestiu uma roupa típica, diretamente do Catar. Ela publicou uma foto onde aparece com um lenço branco da grife Gucci na cabeça e escreveu: “Bom diaaaaa faladores de plantão. Aqui estou almoçando no shopping com meu marido. E para os que me amam e me seguem, mais um look do Qatar. Bom diaaaaa”, escreveu a cantora.

A legenda da publicação foi direcionada para os internautas que a criticaram, após uma foto usando biquíni. O local, que tem tradições bem religiosas, não admite uso de biquínis e roupas de banho na maioria das praias do país, fato que gerou alguns questionamentos entre os seguidores.

Mas Gretchen fez questão de responder à altura todas as críticas que recebeu: “Eu acho que tem certas pessoas que entram no meu Instagram e pensam que eu sou alguma ignorante. Sabe o que essas pessoas não sabem é que eu estudei, fiz faculdade, viajo muito. Conheço a cultura de vários países”, começou dizendo através dos stories do seu Instagram. Ela ainda completou: “Você está achando que eu vou ficar me expondo aqui no Catar? Meu amor, antes de tudo, eu sou uma pessoa que tem estudo que fez faculdade, que conhece cultura, principalmente cultura dos outros países”, fializou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen mostra detalhes de viagem no Catar, ao lado do seu marido Esdras

A cantora Gretchen e seu marido, o músico Esdras de Souza (49), estão no Catar para curtir a Copa do Mundo. O casal chegou na última terça-feira, 22, e compartilhou por meio do Instagram, o clima de festa nas ruas da capital do país, Doha.

O aerolook que Gretchen utilizou para a embarcar também não passou batido. A artista escolheu um outfit confortável e combinou duas peças nas cores preta e branca, mas com estampas diferentes. Apesar de parecer básico, o visual não era simples, pois a bolsa da artista é um modelo de grife.