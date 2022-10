Gretchen levanta suspeitas de gravidez em foto com o marido: ''Tá grávida''

Cantora Gretchen fez foto agarradinha com o esposo e mãos do amado na barriga levantou suspeitas de gravidez

A cantora Gretchen (63) causou com um novo clique ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza. O alvoroço começou nesta sexta-feira, 28, após a Rainha do Rebolado compartilhar uma foto com o esposo colocando as mãos em sua barriga.

Agarradinha com o amado, a famosa levantou suspeitas de gravidez por conta da pose que fizeram durante um ensaio para sua renovação de votos.

Sem sutiã, Gretchen ostentou suas curvas após novas plásticas no look curtinho. "Olhando sempre pra frente. Pro futuro. Mas sempre juntos e na mesma direção. Bom dia aaaa", desejou ela na legenda.

Nos comentários, os internautas se mostraram assustados após acharem que a cantora revelaria uma gestação. "Pensei que tava grávida", disseram. "Tá grávida", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen chocou ao mostrar como era seu corpo antes das inúmeras plásticas que fez para ficar com as curvas mais sequinhas e joviais.

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

