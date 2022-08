Grazi Massafera faz meditação cercada por flores e reflete: ''Acalma o coração''

De vestido, atriz Grazi Massafera faz meditação cercada por flores e faz reflexão sobre o coração

Não é nenhuma novidade que a atriz Grazi Massafera (40) é adapta a práticas como meditação, yoga e pilates. Se preparando para o final de semana, a modelo encantou os seus admiradores ao mostrar um pouco da sua rotina de exercícios para mente, em um local cercado por flores.

De madeixas presas e usando um vestido leve, colorido e com uma pequena amarração, a mãe de Sofia Marques (10) posou meditando em meio à natureza, cercada por flores e com a energia do sol. Sentada em um banco de madeira, ela refletiu.

"Leva apenas o que acalma o coração! Bora? Então Bora uai!", escreveu ela na legenda do registro compartilhado em seu perfil no Instagram.

Os cliques da artista, é claro, recebeu vários elogios: "Levar apensas o que é nosso", escreveu uma seguidora ao mencionar um mantra. "Eu amo essa foto! Maravilhosa", destacou outra. "Amo sua forma de pensar e agir", continuou outra.

