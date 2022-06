No interior, Grazi Massafera faz passeio de cavalo com filha: ''Minha menina luz''

Atriz Grazi Massafera faz passeio de cavalo com filha, Sofia Marques, no interior e se derrete pelo momento

Redação Publicado em 23/06/2022, às 09h33

A atriz Grazi Massafera (39) usou as redes sociais na última quarta-feira, 22, para publicar uma sequência de registros em meio à natureza com a filha, Sofia Marques, de 10 anos, fruto do seu ex-relacionamento com o ator Cauã Reymond (42).

No Instagram Stories, a artista global mostrou a herdeira de costas, andando em uma estrada de terra, em meio as árvores em um dia lindo de sol no interior.

Na legenda da foto, a modelo brinca em ser a menina falando: “Mãe, não filma”. Já em reposta, a atriz se derrete pela filha única: “Mas você é minha luz, meu raio de sol, meu pedaço de céu”, declara ela.

Já em uma postagem no Instagram, a loira aparece montada em cima de um cavalo em um local belíssimo, mostrando também as belas paisagens do passeio feito na companhia da filhota.

"Porque ela combina com a tarde, o pôr-do-sol, com o cheiro de terra molhada com as músicas dos pássaros e com as nuvens no horizonte", escreveu ela na legenda.

Volta às novelas:

Após encerrar o contrato fixo com a Globo, Grazi Massafera deverá fechar contrato com a emissora para um novo trabalho em novelas. Segundo informou a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a atriz foi escalada para atuar na novela Travessia, próxima trama das 9.

No folhetim, a atriz deverá interpretar Débora, que será a mãe de Chiara – que será interpretada pela ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon. Na história, Débora é a ex-mulher de Guerra (Humberto Martins) e também já teve um romance com Moreti (Rodrigo Lombardi).