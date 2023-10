Grazi Massafera exibe marmita em bastidores de novela: “Com muito amor”

Gente como a gente, Grazi Massafera impressiona ao mostrar que leva marmita caseira para almoçar nas gravações de ‘Dona Beja’

Na sexta-feira, dia 13, a atriz Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar que também leva marmita para o trabalho. Em um momento "gente como a gente" a loira dividiu detalhes de sua refeição caseira durante a pausa das gravações da novela ‘Dona Beja’, que faz parte do serviço de streaming HBO Max.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Grazi mostrou que leva de casa a comida que vai comer na hora do almoço durante a rotina de gravação. A marmita, inclusive, ganhou um recadinho especial das profissionais que preparam a refeição para a artista: “Sua tropa de elite”, diz o bilhete que tem uma flor e um coraçãozinho desenhados.

Além de dividir os alimentos em dois recipientes diferentes, a musa também recebeu alguns frascos pequenos com temperos e molhos para complementar a refeição na hora do almoço. Na legenda, a atriz se derreteu pelo gesto das funcionárias: “Marmitinha de casa no trabalho com muito amor”, escreveu a loira.

Grazi Massafera mostra que leva marmita para almoçar no trabalho - Reprodução/Instagram

Na sequência, a artista compartilhou uma selfie em que aparece caracterizada para a novela. No clique, Grazi surge com o cabelo trançado e alguns adereços de época, como um colar, para interpretar a protagonista da trama, 'Ana Jacinta', no remake da novela de época 'Dona Beja', que está com sua estreia prevista para o próximo ano.

Grazi Massafera divide detalhes dos bastidores de 'Dona Beja' - Reprodução/Instagram

A produção é um remake de uma novela que foi protagonizada pela atriz Maitê Proença na Rede Manchete em 1986. Agora, Grazi promete entregar tudo de si na nova versão da novela de época, assim como fez em diversas produções de sua antiga emissora, a TV Globo. Vale lembrar que a artista deixou a rede há cerca de dois anos e só agora embarcou em um novo projeto.

Grazi Massafera pretende ter mais filhos?

A atriz Grazi Massafera abriu seu coração recentemente e contou que não pensar em ter outro filho, ao menos por enquanto. Mãe de Sofia, fruto do seu antigo relacionamento com Cauã Reymond, a loira revelou que chegou a congelar seus óvulos, mas não tem a pretensão de os usar, durante uma entrevista ao Wowcast.

“Hoje em dia eu acho que eu priorizo uma relação, filha eu já tenho”, Grazi comentou que seu foco está em construir um bom relacionamento com a herdeira, que já está com 11 anos. Sofia, inclusive, fez uma rara aparição nas redes sociais de seu pai recentemente e impressionou os seguidores por conta de seu tamanho; confira o registro.