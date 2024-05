Grace Gianoukas sai em defesa de Rafa Kalimann e detona boatos: 'Calúnia'

Intérprete de Leda Mancini em Família é Tudo, Grace Gianoukas defende Rafa Kalimann contra boatos envolvendo novela da Globo

Grace Gianoukas (60), que interpreta Leda Mancini em Família é Tudo, da TV Globo, se manifestou diante dos boatos em que Rafa Kalimann (31) estaria em atritos com o elenco e a produção da novela das sete. Depois do namorado da atriz, o ator Allan Souza Lima (38), vir à público para defendê-la, foi a vez da colega de folhetim, que usou as redes sociais neste domingo, 26.

A artista publicou um vídeo, em que diz: "Muitos estudiosos, antropólogos, sociólogos, filósofos, inclusive, dizem que, com o advento da fala nos seres primitivos, a fofoca substituiu a catação de piolho, no sentido de criar elos e saber quem é confiável e quem não é. Por isso, os seres humanos, muitos de nós, adoram fofoca, né? Querem ser sempre o primeiro das últimas notícias e tal".

Em seguida, Grace afirma que Kalimann é o oposto de tudo o que estão dizendo na internet. "Agora, existe uma grande diferença entre fofoca e calúnia. Eu, como frequentadora, não só dos bastidores, como das telas da novela Família é Tudo, quero reparar uma injustiça, que pra mim não é uma fofoca, é uma calúnia, porque a Rafa Kalimann é uma profissional dedicadíssima, super compenetrada, super focada, super parceira, está sempre com o texto dela na ponta da língua, sempre disposta a ouvir conselhos, trocar com os colegas, sempre acatando tudo que a direção faz", declara.

"Só a vejo compenetrada, estudando. Então, quando digo que existe uma grande diferença entre fofoca e calúnia, acho muito importante, antes de sair falando alguma coisa, a gente checar as fontes. Pode ser uma pessoa recalcada que falou isso, e isso se espalha. Sou fã de Rafa Kalimann pelo comportamento profissional e pela dedicação que ela tem nesse início de carreira", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grace Gianoukas (@gracegianoukas)

RAFA KALIMANN REBATE RUMORES

No último sábado, 25, Rafa Kalimann, que vive a vilã Jéssica na trama global, disse que precisava se defender das notícias falsas. "É raro, acho que vocês que me acompanham aqui não me viram fazer isso ainda. Acho que a gente vai se condicionando quando começamos uma vida pública, de exposição, em parecer que tá tudo bem, não dar palco para mentira, não deixar que mais pessoas fiquem sabendo e por aí vai", iniciou.

E continuou: "A gente vai se fechando, e aos poucos, nossa vida e imagem vai sendo contada pela boca de outras pessoas que são cruéis e irresponsáveis. E de mentira em mentira, verdades são criadas e vocês não ficam sabendo o que é verdade e o que não é".

A atriz disse que somente decidiu quebrar seu silêncio por envolver sua vida profissional. "Venho aqui fazer esse vídeo porque envolve meu trabalho, que é sagrado pra mim, que é minha maior entrega, minha maior dedicação, isso é inegável. É muito notório, até pra quem não me acompanha, o quanto eu sou dedicada e disciplinada com tudo que eu me proponho a fazer", afirmou a atriz.

ENTENDA OS RUMORES

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Kalimann estaria dando "trabalho" para a equipe da novela Família é Tudo. Segundo o relato, a atriz enfrenta dificuldades significativas para memorizar seus diálogos e tem desafios para completar as cenas durante as gravações, o que acabaria atrasando o cronograma.

A artista já havia se pronunciado sobre o assunto no X, antigo Twitter. "Vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada", disse.