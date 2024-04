Discreto, Allan Souza Lima fala sobre namoro com Rafa Kalimann: 'Pessoa incrível'

Assumidos! Após especulações, o ator Allan Souza Lima abriu o coração e falou pela primeira vez sobre o namoro com Rafa Kalimann

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann está namorando! Após muitas especulações em torno de um possível romance da famosa com o ator Allan Souza Lima, o relacionamento amoroso foi confirmado pelo artista na última terça-feira, 16, no programa 'Otalab', do UOL.

Conhecido por sua atuação na série 'Cangaço Novo', da Prime Vídeo, Allan ganhou recentemente uma homenagem da amada nas redes sociais. Na ocasião, Rafa celebrou o papel do rapaz como Jesus na encenação 'Paixão de Cristo de Nova Jerusalém'.

Ao longo do bate-papo com o apresentador Otaviano Costa, o ator, muito discreto a respeito de sua vida pessoal, abriu o coração e falou um pouco sobre a aproximação do casal. "Tamo junto, sim! Ela é uma pessoa incrível, sim. Ela é espiritualizada demais", iniciou Allan Souza Lima.

E completou: "Eu não estendo muito sobre vida pessoal, mas tem um lugar que, quando eu falo da minha vida pessoal, por exemplo, é quando está relacionado a algo de transformação. Então, assim… A gente fala muito sobre isso. O nosso encontro foi num lugar de transformação. Ela é uma pessoa muito espiritualizada. E ela vem me trazendo isso. Ela vem me alimentando muito isso, desde que a gente se conheceu. A gente é bagaceira. A gente se diverte 24 horas por dia".

Allan Souza de Lima também atuou nos três filmes baseados na tragédia da família von Richthofen, ocorrido em 2002. Na trama, disponível na plataforma Prime Vídeo e lançada nos anos de 2021 e 2023, o ator interpretou Cristian Cravinhos, ex-cunhado de Suzane von Richthofen, filha das vítimas e mandante do crime.

Rafa Kalimann, por sua vez, pode ser vista atuando na novela 'Família É Tudo', da Globo. No folhetim escrito por Daniel Ortiz, ela interpreta a personagem Jéssica, vilã da trama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Allan Souza Lima (@allansouzalima)

Rafa Kalimann mostra espaço onde comemora aniversário e vista impressiona

Rafa Kalimann vai comemorar seu aniversário de 31 anos neste domingo, 07, e escolheu um local com uma vista impressionante e digna de tirar o fôlego de seus seguidores. Em seus stories do Instagram, a atriz compartilhou com seus seguidores um pouco do espaço que acontecerá a comemoração e mostrou a vista do local: a cidade do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar de fundo e o Cristo Redentor ao lado.

No vídeo, ela conta que já dormiu no local esta noite e filmou o palco onde acontecerá o show de Nando Reis.

"Hoje eu acordei diferente! Acordei onde vai ser minha festa. Olha que benção de Deus esse lugar. Aqui é o Pão de Açúcar e o Cristo fica bem ali, mas está tapado hoje. Ali é o palco do show do Nando Reis. Muito especial, né? Que sonho!". Confira!