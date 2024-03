Assumidos? Rafa Kalimann exibe fotos com ator apontado como seu affair

Rafa Kalimann enche o ator Allan Souza Lima de elogios ao acompanhá-lo em trabalho após rumores de que estariam vivendo um affair

A atriz Rafa Kalimann fez uma homenagem especial para o ator Allan Souza Lima neste final de semana. Ela acompanhou o rapaz até Pernambuco para que ele interpretasse o personagem Jesus na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos dos dois abraçados e falou sobre a emoção de acompanhá-lo e também elogiou o talento dele. Vale lembrar que os dois são apontados como um possível novo casal há algum tempo, mas ainda não confirmaram ou negaram a possibilidade do romance.

"Sempre desejei assistir a Paixão de Cristo, sentir de perto a energia do maior teatro a céu aberto do mundo, contando a história mais importante que já existiu: de Jesus. O grande amor da minha vida. E viver isso acompanhando você nesse processo está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele, admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte @allansouzalima obrigada por representar com tanto respeito esse “personagem” que move nossa fé.

Sei como isso está mexendo com você e que pra Ele nada é por acaso, tudo é propósito. Se tiverem a oportunidade, venham assistir de perto, é indescritível! Eu me emociono de falar. Quem já veio vai saber do que estou falando", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann estreia no elenco fixo de novela

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann se tornou atriz! No dia 4 de março, ela estreou na TV com 'Família É Tudo!', nova novela das 7 da Globo. Em suas redes sociais, a famosa se emocionou ao falar sobre sua personagem, Jéssica.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rafa mostrou algumas fotos dos bastidores das gravações. Nos cliques, ela pareceu com seus colegas de evento, os atores Jayme Matarazzo, Juliana Paiva, Caio Giovani e Henrique A. Barreira.

Emocionada, ela falou sobre a sua conquista na legenda da publicação. "A novela jaja estréia, tem data, chamada, cor. É real. Tá pra acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu. Rotina. Decora, crachá, senta, caracterização, vai, figurino, chamada, ensaio, ação, foi cena, casa, estuda, decora...", iniciou Rafa.

A atriz também admitiu estar nervosa para a estreia. "Tenho estado motivada e ansiosa, ando de um lado pro outro, penso nela, nos seus jeitos, ela ganhando forma, vida, jeito de falar, de olhar, de fazer o outro sentir em cena e no sofá. Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos pra contar que a Família é Tudo. Falta pouco, mas já vão conhecendo a carinha de Jéssica de Osma", finalizou.