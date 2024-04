Rafa Kalimann mostra espaço onde comemora aniversário e vista impressiona

'Que sonho'; disse o compartilhar vista; a celebração de 31 anos da Rafa Kalimann acontece neste domingo, 07, contará com show de Nando Reis

Rafa Kalimann vai comemorar seu aniversário de 31 anos neste domingo, 07, e escolheu um local com uma vista impressionante e digna de tirar o fôlego de seus seguidores. Em seus stories do Instagram, a atriz compartilhou com seus seguidores um pouco do espaço que acontecerá a comemoração e mostrou a vista do local: a cidade do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar de fundo e o Cristo Redentor ao lado.

No vídeo, ela conta que já dormiu no local esta noite e filmou o palco onde acontecerá o show de Nando Reis.

"Hoje eu acordei diferente! Acordei onde vai ser minha festa. Olha que benção de Deus esse lugar. Aqui é o Pão de Açúcar e o Cristo fica bem ali, mas está tapado hoje. Ali é o palco do show do Nando Reis. Muito especial, né? Que sonho!".

Rafa Kalimann estreia no elenco fixo de novela

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann se tornou atriz! No dia 4 de março, ela estreou na TV com 'Família É Tudo!', nova novela das 7 da Globo. Em suas redes sociais, a famosa se emocionou ao falar sobre sua personagem, Jéssica.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rafa mostrou algumas fotos dos bastidores das gravações. Nos cliques, ela pareceu com seus colegas de evento, os atores Jayme Matarazzo, Juliana Paiva, Caio Giovani e Henrique A. Barreira.

Emocionada, ela falou sobre a sua conquista na legenda da publicação. "A novela jaja estréia, tem data, chamada, cor. É real. Tá pra acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu. Rotina. Decora, crachá, senta, caracterização, vai, figurino, chamada, ensaio, ação, foi cena, casa, estuda, decora...", iniciou Rafa.

A atriz também admitiu estar nervosa para a estreia. "Tenho estado motivada e ansiosa, ando de um lado pro outro, penso nela, nos seus jeitos, ela ganhando forma, vida, jeito de falar, de olhar, de fazer o outro sentir em cena e no sofá. Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos pra contar que a Família é Tudo. Falta pouco, mas já vão conhecendo a carinha de Jéssica de Osma", finalizou.