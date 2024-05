Rafa Kalimann rebate rumores sobre seu comportamento em novela: "São cruéis"

Após ser defendida por seus colegas, Rafa Kalimann se pronuncia e rebate rumores de seu comportamento nos bastidores de 'Família é Tudo'; veja!

Após o surgimento de boatos sobre seu comportamento nos bastidores da novela 'Família é Tudo', a atriz e ex-BBB Rafa Kalimann se pronunciou sobre as notícias falsas ao seu respeito. Neste sábado, 25, a famosa publicou um vídeo nas redes sociais e se defendeu sobre as críticas.

De cara limpa, Kalimann, que vive a vilã Jéssica na trama da Globo, disse que precisava se defender das notícias falsas. "É raro, acho que vocês que me acompanham aqui não me viram fazer isso ainda. Acho que a gente vai se condicionando quando começamos uma vida pública, de exposição, em parecer que tá tudo bem, não dar palco para mentira, não deixar que mais pessoas fiquem sabendo e por aí vai", iniciou.

E continuou: "A gente vai se fechando, e aos poucos, nossa vida e imagem vai sendo contada pela boca de outras pessoas que são cruéis e irresponsáveis. E de mentira em mentira, verdades são criadas e vocês não ficam sabendo o que é verdade e o que não é".

Rafa Kalimann disse que somente decidiu quebrar seu silêncio por envolver sua vida profissional. "Venho aqui fazer esse vídeo porque envolve meu trabalho, que é sagrado pra mim, que é minha maior entrega, minha maior dedicação, isso é inegável. É muito notório, até pra quem não me acompanha, o quanto eu sou dedicada e disciplinada com tudo que eu me proponho a fazer", afirmou a atriz.

A ex-sister também falou sobre a maneira que lida com o trabalho e exaltou seus colegas de profissão, que estão lhe ajudando a iniciar sua carreira na atuação. "Eu sou muito disciplinada, eu tenho muito paixão pelo meu ofício. Eu lido com isso com muito respeito, muita entrega e muito estudo. Eu estou vivendo um processo lindo, um sonho sendo realizado. Eu enxergo ele passo a passo, sem pressa, com toda minha bagagem de estudo, com pessoas que são muito importantes e relevantes para mim no meu dia a dia, que estão próximas a mim, me dando bagagem na minha caminhada, que é longa ainda. É meu primeiro trabalho", afirmou.

Por fim, Rafa foi dura e disse que não irá admitir que espalhem mentiras sobre seu comportamento no trabalho. "Eu não me importo de vocês não gostarem do meu trabalho, de não aprovarem, ou de vocês aplaudirem ou não aplaudirem, ou criticá-lo. Eu só não admito que vocês mintam em relação a ele. Isso é uma coisa que eu não vou deixar. Não quero que essa carreira seja construída a base de mentiras", finalizou.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Entenda os rumores sobre Rafa Kalimann em novela

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Rafa estaria dando ‘trabalho’ para a equipe da novela ‘Família é Tudo’, da Globo. Segundo o relato, a atriz enfrenta dificuldades significativas para memorizar seus diálogos e tem desafios para completar as cenas durante as gravações, o que acabaria atrasando o cronograma.

Rafa Kalimann já havia se pronunciado sobre o assunto no X, antigo Twitter. "Vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada", disse ela.