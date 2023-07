Gabi Martins se manifesta após ser exposta por famosa

Cantora e ex-BBB Gabi Martins desmente a apresentadora Gabi Prado após ser acusada de recusar convite para ida a podcast

Após ser exposta na noite de quarta-feira, 26, por uma colega famosa, a cantora Gabi Martins se pronunciou e desmentiu após ser acusada de "falta de educação".

A influenciadora Gabi Prado, que comanda o Pod Dar Prado, expôs a ex-BBB ao dizer que ela sequer respondeu o convite para participação de seu podcast.

"Eu tô p***. Eu nem deveria falar isso no ao vivo, mas quando você vai lançar as coisas dela a gente vai lá, bate palma, aplaude e agora não tem nem educação de responder que não", afirmou Prado.

"Queria te dizer que não é obrigada a sentar aqui no sofá. A gente simplesmente gosta do seu trabalho, achei que fossemos colegas, já divulguei muita coisa sua, já fui te prestigiar e achei que você poderia estar aqui, mas infelizmente você não pode", alfinetou ainda.

Após a repercussão do vídeo, Gabi decidiu se defender ao enviar em primeira mão para a página Disseram, prints de sua conversa com a produtora do podcast. Nas capturas de tela, Gabi mostra que respondeu a profissional, mas que houve uma divergência de datas.

Recentemente, Gabi Martins surpreendeu os seguidores ao surgir nos Estúdios Globo. Nos stories, ela revelou que estará no programa Que História É Essa Porchat?, apresentado pelo humorista Fábio Porchat.

Gabi Martins fala da vida amorosa

Gabi Martins abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais durante uma interação com seus seguidores. Em uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, a loira respondeu à mensagem de uma internauta, que pediu para a loira não desistir do amor. Vale lembrar que ela está solteira desde que descobriu uma traição do ex-namorado, Lincoln Lau.

"Tá na hora de arrumar um boy, solteira não combina com você. Não desista do amor. Bora!", escreveu um seguidor. Ao ver a mensagem, Gabi respondeu e afirmou que agora está focada em sua carreira.

"Tá na hora de me priorizar e cuidar de mim. Continuar focada na minha carreira. Eu não procuro, na hora certa as coisas vão fluindo. Deixo Deus conduzindo. Não desisti do amor, não é porque alguém te feriu que todo mundo é assim", disse a artista.