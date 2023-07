Amiga famosa expõe Gabi Martins e surge revoltada: "Não tem educação"

Amiga famosa expõe Gabi Martins ao vivo em entrevista; ela criticou duramente a postura da ex-BBB

A cantora Gabi Martins foi exposta nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 26, por uma colega famosa. É que ela foi acusada de "falta de educação" ao sequer responder um convite que foi feito para sua participação em um podcast.

Quem fez o convite foi a influenciadora Gabi Prado, que comanda o Pod Dar Prado. Ela relatou ao vivo que não foi sequer respondida. "Eu tô p*. Eu nem deveria falar isso no ao vivo, mas quando você vai lançar as coisas dela a gente vai lá, bate palma, aplaude e agora não tem nem educação de responder que não", afirmou ela.

Segundo ela, Gabi Martins poderia ter ao menos demonstrando o mesmo carinho que ela tem pelo trabalho da cantora. "Queria te dizer que não é obrigada a sentar aqui no sofá. A gente simplesmente gosta do seu trabalho, achei que fossemos colegas, já divulguei muita coisa sua, já fui te prestigiar e achei que você poderia estar aqui, mas infelizmente você não pode", ironizou.

Muito revoltada, ela seguiu criticando a cantora. "Então responde, né? Porque mês que vem você lança outra coisa e manda pra gente ir. Não é só sobre você, fica o recado. Vou ser cancelada, mas fod*-se", disparou ela.

Veja abaixo o desabafo:

Eita! Gabi Prado reclamou de Gabi Martins não responder ao convite do “Pod Dar Prado” pic.twitter.com/TlMaerhctx — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 27, 2023

Vida amorosa

Gabi Martins abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais durante uma interação com seus seguidores. A cantora abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, e respondeu à mensagem de uma internauta, que pediu para a loira não desistir do amor.

"Tá na hora de arrumar um boy, solteira não combina com você. Não desista do amor. Bora!", escreveu um seguidor. Ao ver a mensagem, Gabi respondeu e afirmou que agora está focada em sua carreira. "Tá na hora de me priorizar e cuidar de mim. Continuar focada na minha carreira. Eu não procuro, na hora certa as coisas vão fluindo. Deixo Deus conduzindo. Não desisti do amor, não é porque alguém te feriu que todo mundo é assim", disse a artista, que está solteira desde que descobriu uma traição do agora ex-namorado, Lincoln Lau.