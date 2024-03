Foi a Sabrina Sato? Nicole Bahls revela motivo de ter dado fora em João Vicente

Nicole Bahls expõe investida de João Vicente de Castro e revela motivo para recusar affair com ex-namorado de Sabrina Sato

Na noite da última terça-feira, 12, João Vicente de Castro e Nicole Bahls marcaram presença no programa ‘Surubaum’, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Durante a entrevista, o ator surpreendeu ao contar que já levou um fora da modelo. Nicole, por sua vez, aproveitou a oportunidade para revelar que o motivo está relacionado à ex-namorada dele, Sabrina Sato.

Tudo começou depois que Nicole contou que pretendia homenagear João colocando seu nome em um dos bichinhos de sua fazenda. A modelo, que tem uma propriedade gigantesca, acumula vaquinhas, cabritos e galinhas com nomes de algumas celebridades como Carmo Dalla Vecchia, Ludmilla, Brunna Gonçalves, Cauã Reymond, Grazi Massafera e por aí vai.

João perguntou se o animal poderia ser um porco ou jumento e a modelo surpreendeu ao opinar: "Tu tem fama de jumento mesmo, eu já ouvi falar”, ela disparou em tom de brincadeira. Mas o apresentador aproveitou para perguntar se esse seria o motivo pelo qual levou um fora da modelo há alguns anos. No entanto, Nicole disse que não se lembrava do suposto envolvimento.

“Não é pegadinha. Te conto inclusive qual foi o toco. Você falou 'não ficou com ex de amiga minha”, João revelou o fora e Nicole lembrou imediatamente do ocorrido. A modelo explicou que evitava se relacionar com os ex-namorados de suas amigas e que como é próxima de Sabrina, preferiu evitar comprometer sua amizade.

Por outro lado, João explicou que ele e a apresentadora já tinham terminado o namoro há anos e que, inclusive, ela já estava casada quando ele tentou investir na modelo: “Mas a Sabrina já estava casada. Não é que eu separei [dela] e fui correndo para a Nicole”, ele tentou justificar a investida. Mesmo assim, a modelo se manteve firme em seu posicionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Nicole explicou que, para ela, ‘poderiam se passar 30 anos’. mas ela jamais ficaria com o ex-parceiro de uma amiga. Seu objetivo era evitar que Sabrina pensasse que, em algum momento enquanto estavam juntos, ela já havia tido interesse pelo rapaz. Após a revelação da modelo, eles se divertiram e cairam na risada. Vale mencionar também que João e Sabrina continuam amigos após a separação.

João Vicente de Castro surpreende com revelação íntima:

Durante sua participação no ‘Surubaum’, João Vicente Castro falou um pouco sobre sua intimidade. O famoso então revelou que tinha um medo: de ser taxado de ruim na cama. Durante a conversa, o ex de famosas como, Sabrina Sato e Cleo Pires, disse como fez para superar seu anseio e enfrentar os estereótipos criados em cima de sua imagem.