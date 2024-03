Ruim de cama? João Vicente de Castro surpreende com revelação

Ex de Sabrina Sato e Cleo Pires, João Vicente de Castro surpreende ao revelar medo que tinha na intimidade; famoso comentou que foi escravo da fama

O apresentador e ator João Vicente Castro falou um pouco de sua intimidade ao participar do programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O famoso então revelou que tinha um medo: de ser taxado de ruim na cama.

Durante a conversa, o ex de famosas como, Sabrina Sato e Cleo Pires, disse como fez para superar seu anseio e enfrentar os estereótipos criados em cima de sua imagem. O artista já foi muito taxado como pegador e de alta performance na cama.

"Foi até uma coisa interessante que aconteceu comigo: teve uma hora na minha vida que pensei 'preciso, talvez, construir uma família, conhecer uma mulher que seja minha parceira, que [ela] tenha coisas que eu aprecie, e que eu tenha coisas que ela aprecie", começou João.

"Mas aí eu pensei: 'porra, será que de todas essas meninas que eu encontrei nenhuma me interessa?' Aí comecei a pensar 'não, é porque eu nem ouvi [essas mulheres]'. É tanto ritual que você não percebe a pessoa que está ali, é uma espécie de teatro, um personagem que não tem defeitos, vulnerabilidades. Desde então, comecei a mudar, olhar para a pessoa e falar 'talvez eu não esteja a fim'. Então foi uma mudança boa na minha vida. Mas, sim, já fui muito escravo de fama", completou.

João Vicente relembra namoro com Sabrina Sato

O ator e apresentador João Vicente de Castro relembrou o seu antigo namoro com a apresentadora Sabrina Sato em nova entrevista para divulgar o reality Let Love, no qual os dois trabalham juntos e que será exibido no Globoplay e no Multishow. Durante a coletiva de imprensa, ele lembrou do pedido de namoro deles.

“Quando eu a pedi em namoro, ela disse que a gente já estava namorando há dois meses”, brincou. Então, ela contou sobre a proximidade deles. “A primeira vez que a gente se encontrou, eu peguei o João e levei para a minha casa. De lá, ele nunca mais saiu”, afirmou ela. Saiba mais aqui.