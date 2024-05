Flávia Alessandra terminou noivado para ficar com Otaviano Costa

Prestes a se casar, Flávia Alessandra terminou relacionamento após se apaixonar loucamente por Otaviano Costa; atriz relembrou a história deles

A atriz Flávia Alessandra contou mais uma vez a história de como conheceu o apresentador Otaviano Costa e como engataram o romance rapidamente após se apaixonaram loucamente em um cruzeiro a trabalho.

Durante sua participação no programa Maria vai com os Outros do Canal UOL, a loira contou que, quando se apaixonou pelo atual marido, ela estava noiva e até tinha comprado um local para se morar com o até então futuro esposo. Porém, tudo mudou quando ela cruzou com Otaviano em um trabalho que fizeram em alto mar fora do Brasil.

A química dos dois era tão intensa que até o guia turístico reparou. "Vocês são almas gêmeas. Se parecem muito, pertencem um ao outro. Os dois chorando de emoção dentro da van, porque ele começou a falar coisas lindas sobre o amor. No dia que a gente visitou o Gaudí, a Sagrada Família [em Barcelona], no dia que a gente visitou coisas lindas ali, esse cara foi transbordando um pensamento de amor, de alma gêmea, de casamento, de união, de família", relembrou a atriz.

A famosa então contou que resolveram se ver no Brasil após terminarem seus relacionamentos. "A gente se encontrou, tudo com mais liberdade de alma porque eu já não estava mais com a pessoa. Ali a gente começou de fato a namorar. Em cinco meses nos conhecemos, ele se mudou e a gente se casou", falou sobre selarem a união em menos de seis meses.

Flávia Alessandra já havia contado a história com detalhes durante sua participação no podcast Pod Delas. A famosa então comentou como foi difícil tomar a decisão de acabar um relacionamento de três anos e que pensava que terminaria em casamento. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era pra fazer aquilo, umas duas semanas depois ele me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, ai enfim, ele me seduziu, cinco meses depois a gente tava casado, ele se mudou pro Rio a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu tava grávida", falou sobre a rapidez que ficaram juntos.

Flávia Alessandra nega que faz xixi em Otaviano Costa

Tempos atrás, após participar do programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, o Sobre Nós, Flávia Alessandra e Otaviano Costa viraram notícias sobre praticarem o "golden shower" durante a intimidade. A atriz então negou que faz xixi no esposo.

Rindo com a situação, a loira comentou que tudo não passou de uma brincadeira que fizeram por se sentirem a vontade no programa descontraído. Bem humorados, os pombinhos aproveitaram um momento da conversa para fazerem a piada.

"E nós como um casal em sintonia, um começa a frase, o outro completa, eu levanto a piada e meu marido vai e acaba de sacar na cesta e assim a coisa foi tomando uma dimensão e se propagando tanto que a gente tá passando aqui pra dizer que não é verdade", negou que efetuam a prática.