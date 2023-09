Flávia Alessandra nega que faz xixi em Otaviano Costa: ''Não é o nosso caso''

Apos viralizar que faz 'golden shower', Flávia Alessandra nega prática na intimidade com Otaviano Costa

Nos últimos dias, após participar do programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, o Sobre Nós, Flávia Alessandra e Otaviano Costa viraram notícias sobre praticarem o "golden shower" durante a intimidade. Nesta segunda-feira, 11, a atriz então negou que faz xixi no esposo.

Rindo com a situação, a loira comentou que tudo não passou de uma brincadeira que fizeram por se sentirem a vontade no programa descontraído. Bem humorados, os pombinhos aproveitaram um momento da conversa para fazerem a piada.

"E nós como um casal em sintonia, um começa a frase, o outro completa, eu levanto a piada e meu marido vai e acaba de sacar na cesta e assim a coisa foi tomando uma dimensão e se propagando tanto que a gente tá passando aqui pra dizer que não é verdade", negou que efetuam a prática.

Flávia Alessandra então esclareceu que não vê nenhum problema em quem gosta de fazer. "Que assim, eu acho que nenhum problema, cada um sabe da sua vida, faz o que convém, portanto, que tenha ali o consentimento, mas gente não é o nosso caso, era uma brincadeira", declarou a famosa.

Nos últimos dias, a atriz e o apresentador foram flagrados em um passeio em um shopping no Rio de Janeiro. Durante a aparição, eles roubaram a cena com tanta simpatia ao brincarem com os fãs e atendê-los com muita atenção.

Casados desde 2006, Flávia Alessandra e Otaviano Costa se conheceram quando ela estava prestes a subir ao altar com outro. O casal acabou se apaixonando ao conviverem durante um evento que participaram em um cruzeiro. Da relação, eles tiveram Olívia Costa. A atriz já era mãe de Giulia Costa, de 23 anos, quando conheceu o apresentador.

Flávia Alessandra conta como conheceu Otaviano Costa

Quando conheceu Otaviano Costa, Flávia Alessandra estava comprometida e pretendia até se casar. "Foi muito louco porque eu não ia pra esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos de vida, eu tava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais, eu falei: 'cara eu não sei o que será da minha, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que eu ia me casar eu'", disse o que aconteceu naquela época durante o podcast PodDelas.

Não foi apenas o destino que uniu os dois, a mãe do apresentador também teve seu dedo na história. "Ele me contou depois, que ele ia coma irmã pra essa viagem e tal, só que aí como ele tinha acabado também um noivado, ele tava na dúvida se ia sozinho ou não e a mãe dele, a minha sogra, falou pra ele assim: 'posso te dar um conselho? Vai sozinho tira esse tempo pra você, tava aqui olhando um pouco dessa menina, Flávia Alessandra, acho que vale ir sozinho', ela tinha me stalkeado", contou sobre a sogra.

Ao retornar da viagem, Flávia Alessandra acabou terminando o relacionamento que tinha há quase três anos. A famosa já havia até comprado uma casa para subir ao altar com a pessoa. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era pra fazer aquilo, umas duas semanas depois ele me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, ai enfim, ele me seduziu, cinco meses depois a gente tava casado, ele se mudou pro Rio a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu tava grávida", falou como tudo aconteceu rápido.