Filho de Sheron Menezzes esbanja fofura em flagra com os pais no aeroporto

Sheron Menezzes curte viagem com o filho e o marido e é flagrada no aeroporto com a família

A atriz Sheron Menezzes, que interpreta a protagonista Sol na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou o final de semana para curtir uma viagem com a sua família e voltou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 3. Ao desembarcar, a estrela foi flagrada no aeroporto na companhia do filho, Benjamin, e do marido, Saulo Bernard.

A estrela esbanjou simpatia e colocou o sorrisão no rosto ao perceber a presença dos fotógrafos de plantão no saguão do local. Com o cabelo preso em um coque, o filho dela, Benjamin, esbanjou fofura ao aparecer sentado em uma mala de viagem para descansar durante o trajeto.

Vale lembrar que Sheron e Saulo estão juntos há mais de 10 anos e se casaram em abril de 2022 em uma cerimônia na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

No último final de semana, a atriz exibiu um álbum de fotos do dia de folga ao ar livre. Ela surgiu apenas de biquíni ao renovar o bronzeado perto de um rio e exibiu sua boa forma. Veja as fotos aqui.

Fotos: Adão / AgNews

Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".