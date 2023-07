Protagonista de Vai na Fé, Sheron Menezzes exibe corpaço em fotos de biquíni

De biquíni estiloso, Sheron Menezzes ostenta suas curvas impecáveis em dia de folga ao ar livre

A atriz Sheron Menezzes aproveitou o dia ensolarado neste domingo, 2, para curtir um passeio ao ar livre em sua folga das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpreta a protagonista Sol. Nas redes sociais, ela exibiu as fotos do seu passeio em um rio e sua boa forma roubou a cena.

Nas imagens, a estrela posou apenas de biquíni tomara que caia e estilo hot pants ao posar na linda paisagem do local. O look ousado deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela e suas pernas torneadas. Com o sorrisão no rosto, ela disse: “Descansando e recarregando”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Como é linda”, disse um seguidor. “Lindíssima, muto bonita”, declarou outro. “Gata demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que a novela Vai na Fé já está na reta final das gravações. Há poucos dias, Sheron contou que já está nas últimas semanas de gravação. “Eu estava aqui estudando e de repente me deu uma tristezinha no coração ao perceber que hoje começam as quatro últimas semanas de novela”, disse ela.

E completou: “A novela não vai acabar, ela continua no ar até 11 de agosto. Mas nós terminamos de gravar antes. Só temos mais essa semana e mais três. Fiquei aqui pensando que não quero que acabe. Acredito que vocês também não queriam”.

Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".