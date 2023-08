Faustão recebe apoio do filho de Gugu e João Augusto desabafa: 'Me fez lembrar do meu pai'

Apresentador de 73 anos recebeu a indicação médica para um transplante cardíaco

Filho de Gugu Liberato, João Augusto falou sobre a atual situação de Fausto Silva, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, aguardando um transplante de coração, e prestou apoio ao apresentador de 73 anos. "Não só eu, mas todo o Brasil, estamos junto com você, Faustão. Mandando energias positivas e orando muito para que dê tudo certo, e se Deus quiser, vai dar sim", disse.

João relembrou a morte de Gugu, que morreu em 2019 vítima de acidente doméstico. "Tudo isso que tá acontecendo me fez lembrar bastante do meu pai. Quando meu pai faleceu, nós seguimos o desejo dele de doar os órgãos, ele salvou a vida de muitas pessoas. Eu acho que esse é o ato mais nobre que uma pessoa pode fazer em vida. É amor, é solidariedade", afirmou.

João incentivou também a doação de órgãos. "Criamos uma campanha chamada 'Gugu Vive', para reforçar esse ato, fazer com que as pessoas entendam a importância de doar os órgãos. Para que mais pessoas virem doadoras e salvem mais vidas", falou.

Estado de saúde de Fausto Silva

Na última quinta-feira (24), João Guilherme Silva publicou um vídeo na rede social para agradecer por todas as mensagens de apoio que o pai tem recebido. Internado desde o último dia 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca, Faustão precisará de um transplante cardíaco e aguarda por um doador na fila administrada pelo sistema público de saúde.

"Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também para vocês que ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança. Vamos para a luta, galera!", declarou no Instagram.