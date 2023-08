Filha mais nova de Beyoncé choca as redes sociais: “Olha o tamanho”

A filha mais nova de Beyoncé, Rumi, surpreendeu a web ao posar para foto ao lado da mãe por conta de seu tamanho

Nesta segunda-feira, 31, Madonna foi acompanhar foi acompanhar Beyoncé em um show da artista que está em sua “Renaissance Tour”. "Por favor, gritem para a rainha. Rainha mãe, nós te amamos", anunciou a diva pop.

Em seu Instagram, Madonna compartilhou diversas fotos dos bastidores de sua ida ao show. A “Rainha do Pop”, que ficou internada por conta de uma infecção bacteriana, surgiu com suas filhas Mercy, Estere e Stella.

Nos stories, a diva e as filhas curtiram o show do álbum “Renaissance” de Beyoncé. “Obrigada Rainha B pelo seu show magnífico! Minhas filhas ficaram encantadas! Te amamos”, escreveu Madonna na legenda da postagem.

Além de postar os cliques com as filhas, a dona do hit “Like a Virgin” parou a internet ao posar ao lado de Beyoncé e sua filha mais nova, Rumi. A filha mais nova de Bey, que é irmã gêmea do menino Sir, roubou os holofotes nas redes sociais.

A menina surgiu fazendo pose com um vestido prateado brilhante, um short jeans, e um tênis de cano alto também prateado que chamava atenção.

A menina de 6 anos surpreendeu fãs da cantora por seu tamanho e a semelhança com o pai Jay-Z. “Passado com o tamanho da Rumi e como ela é a cara do Jay”, escreveu um fã. E outro admirador ainda comentou: “Essa foto me salvou, olha o tamanho da Rumi”.

“O estilo da Rumi, o pezinho no vestido da mãe para fazer uma pose”, escreveu um fã de Beyoncé. Outro admirador também declarou: “Sério, a Rumi é muito it girl”. “A Rumi é tão perfeita, meu Deus, ela vai abalar muito, eu sinto”, babou outro fã.

Reprodução: Instagram

Brasileiros na “Renaissance Tour”!

Diversos brasileiros já acompanharam os shows de Beyoncé ao redor do mundo. Recentemente, Ivete Sangalo foi acompanhar um show da diva pop com seu filho Marcelo, que chamou a atenção das redes sociais por seu tamanho.

O ator e cantor Tiago Abravanel também comentou com exclusividade à CARAS que foi para Londres acompanhar um show da diva pop com o marido: “Decidimos aumentar um pouco a viagem e passamos pela Grécia, visitamos amigos em Dublin e assistimos ao show de Beyoncé em Londres”.