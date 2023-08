Tiago Abravanel celebra seu amor: 'Relacionamento é sempre uma construção diária'

Com o marido, Fernando Poli, Tiago Abravanel reconhece amadurecimento e força durante viagem do casal

Valeu a pena esperar. É tomado por esse sentimento que Tiago Abravanel (35) fala sobre sua lua de mel, realizada meses após a boda com Fernando Poli (40). “Nem em nossos maiores sonhos imaginávamos que seria tão especial”, celebra o artista, que subiu ao altar em outubro. Na época, por conta da agenda de Tiago, que estava em cartaz com o musical Anastasia, em SP, desfrutar de uma temporada a dois não pareceu tão possível ao casal. “Precisei escolher entre os palcos e a viagem. O Fe não só foi compreensivo como também me apoiou durante a temporada da peça”, diz o ator.

De forma a compensar o adiamento, a programação foi escolhida com esmero: Ilhas Maldivas, Turquia, Grécia, Inglaterra e Irlanda entraram para o roteiro. “Foram dias inesquecíveis e que ficarão na nossa história”, afirma Fernando. “Inicialmente, iríamos para Maldivas e Turquia, somente. Mas decidimos aumentar um pouco a viagem e passamos pela Grécia, visitamos amigos em Dublin e assistimos ao show de Beyoncé em Londres”, detalha Tiago.

Além de desbravar cenários paradisíacos, o par teve a chance de fazer uma cerimônia em celebração à união seguindo os rituais da cultura turca. “O que antes era impossível para um relacionamento homoafetivo, aconteceu para nós como uma vitória”, conta Tiago. Passadas as emoções da viagem e de volta à rotina no Brasil, o ator reconhece as transformações e os aprendizados desde o casamento.

Embora estejam juntos há oito anos, para eles, sempre há algo novo a ser descoberto. “Hoje, entendemos a representatividade que temos. Nós recebemos mensagens carinhosas e continuamos celebrando nosso amor, que é puro. É um sentimento que muda vidas”, avalia Fernando. “Relacionamento é uma construção diária. Nós evoluímos tanto como indivíduos quanto como casal e essa é a beleza da nossa relação”, avalia Tiago, que se dedica a projetos no streaming e planeja voltar ao teatro no próximo ano. “Sempre com alegria e amor, fazendo o que amo e divivindo tudo isso com meu marido”, adianta ele.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL E @JUSTCAPPADOCIA