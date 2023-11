Fervo de Ludmilla, caso Ana Hickmann e shows do RBD foram destaques na semana; veja mais

Ana Hickmann, Ludmilla, RBD, Taylor Swift e mais; confira os principais fatos dos últimos dias

Após uma semana cheia de acontecimentos no mundo das celebridades, a CARAS Brasil separou os destaques dos últimos dias. Do fervo de Ludmilla ao caso Ana Hickmann, confira os principais momentos da semana.

O fim de semana começou bastante agitado após Ludmilla promover uma festa em sua mansão no Rio de Janeiro após o Prêmio Multishow. Na ocasião, famosos viralizaram com vídeos dançando e cantando. Em entrevista, Karol Conká revelou que não era permitida a entrada de celulares.

Já no domingo, 12, o nome de Ana Hickmann ficou em alta após sua assessoria confirmar um desentendimento entre ela e seu marido , Alexandre Correa. O empresário agrediu a ex-modelo após uma discussão no sábado, 11, e a apresentadora foi ao DP para prestar esclarecimentos.

O assunto se estendeu ao longo da semana e Correa negou as acusações, enquanto Ana Hickmann agradeceu o apoio que tem recebido de fãs e internautas. A apresentadora estaria planejando o processo de divórcio, no entanto, a informação não foi confirmada por sua assessoria.

Ainda no domingo, os cinco integrantes da banda RBD chegaram a São Paulo para mais uma leva de shows. A primeira noite de apresentação juntou uma multidão no Estádio do Morumbi, que sofreram com arrastões após o fim do espetáculo.

A banda fez uma apresentação na segunda, 13, no mesmo local. Nesta quinta-feira, 16, os músicos seguiram para mais um show, no entanto, no Allianz Parque —que os receberá mais três vezes, nesta sexta, 17, sábado, 18, e domingo, 19.

Também na segunda, internautas ficaram comovidos com a notícia da morte da atriz Isis Freitas aos 22 anos. A modelo não resistiu a um quadro de tuberculose. Ela estava no início da carreira no início da carreira, e havia feito testes para a próxima novela da Globo, A Vovó Sumiu!. Nas redes sociais, Larissa Manoela lamentou a partida da amiga.

"Ainda em choque com a sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa. Descanse em paz, Isis! Meus sentimentos a toda família", escreveu. O velório e sepultamento da atriz aconteceram na tarde da segunda, no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira, 15, Wanessa Camargo se tornou assunto ao acharem um álbum de fotos de seu casamento com Marcos Buaiz em uma caçamba de lixo. Através de sua assessoria, ela negou que tenha jogado o álbum fora e confirmou que continua com as cópias que fez do produto na época da união com o agora ex-marido.

O mundo da música ainda deu o que falar nesta quinta-feira, 16, com a chegada de Taylor Swift no Brasil. Uma das artistas pop mais aguardadas pelos fãs, ela faria shows em território brasileiro em 2020 com a turnê Lover Fest, porém, cancelou as apresentações devido à pandemia de Covid-19. Agora, com a The Eras Tour, a cantora se apresentará em 18 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e em 25 e 26 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque.

Nesta sexta-feira, 17, os fãs do influenciador Gustavo Rocha foram surpreendidos após ele vir a público para falar sobre a morte de seu namorado, o sueco Jonathan Jensen. De acordo com o G1, ele foi assassinado e encontrado morto em seu apartamento em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

O crime aconteceu nesta quinta, e, até o momento a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, recolheu provas e deve ouvir os envolvidos no caso nas próximas horas. Gustavo se pronunciou sobre a tragédia e deixou uma mensagem se despedindo do rapaz. "Sempre vou te amar. Obrigado pelos momentos. Descanse em paz", escreveu.

CONFIRA FOTO DE JONATHAN JENSEN: