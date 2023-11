Equipe de Ana Hickmann se pronuncia após suposto pedido de divórcio

Ana Hickmann acusou marido de violência doméstica após uma briga neste sábado, 11; Alexandre Correa nega

Ana Hickmann (42) estaria planejando dar entrada no processo de divórcio de seu marido, Alexandre Correa (52), nos próximos dias, após a denúncia de violência doméstica ocorrida no último sábado, 11, em Itu, no interior de São Paulo.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe que assessora Ana Hickmann não confirmou o suposto pedido de divórcio do marido, e afirmou que a informação não é segura. "Essa informação não é oficial. Desconhecemos a fonte."

De acordo com informações do site F5, do jornal Folha de São Paulo, a ex-modelo teria afirmado isso para seus colegas de trabalho na manhã desta segunda-feira, 13, quando esteve na sede da Record para apresentar o programa Hoje em Dia.

O divórcio entre a apresentadora e seu marido seria bastante complicado por conta de questões empresariais. Correa cuidava de todos os negócios da família —que tem uma fortuna estimada em R$ 150 milhões, de acordo com a Forbes.

ENTENDA O CASO

Ana Hickmann foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde do último sábado. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora neste domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, a apresentadora também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que está bem, em casa, e que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física".

Na noite deste sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário —com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

O colunista também entrou em contato com Alexandre Correa durante a madrugada, e o empresário negou que tenha agredido a esposa. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa."

"Eu vim para São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", afirmou. Procurada, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que, por enquanto, usará a nota como pronunciamento. Alexandre Correa não retornou até a conclusão deste texto.

Mais tarde neste domingo, o empresário usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "Na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

"Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", completou.

Nesta segunda, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar fotos ao lado do filho e agradecer, novamente, o apoio dos fãs no momento. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia."

Além disso, ela também fez um breve comentário sobre a situação no programa Hoje em Dia. "Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada."

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE ANA HICKMANN E ALEXANDRE CORREA:

