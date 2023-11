Quem era Isis Freitas? Atriz morreu aos 22 anos

Morte de Isis Freitas comove a internet com a partida precoce dela aos 22 anos

A atriz e modelo Isis Freitasfaleceu aos 22 anos de idade e a notícia comoveu os seus seguidores nas redes sociais. A morte dela aconteceu no domingo, 12, após ela ficar internada em um hospital com o diagnóstico de tuberculose.

Quem foi Isis Freitas? A artista iniciou a carreira como modelo de campanhas publicitárias e logo iniciou sua trajetória como atriz. Ela fez teatro e tinha presença marcante nas redes sociais, nas quais compartilhava detalhes de sua rotina, dos seus trabalhos e suas viagens.

A morte dela foi anunciada pela agência que cuidava de sua carreira. “É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento da nossa atriz e companheira Isis Freitas. Em nome de todo time de atores e equipe da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Estamos unidos em solidariedade por essa perda irreparável”, informou a LMA Produções.

A morte dela foi lamentada pela atriz Larissa Manoela nas redes sociais. “Ainda em choque com sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Isis! Meus sentimentos a toda família”, afirmou ela.

O velório e o sepultamento do corpo da atriz serão nesta segunda-feira, 13, no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.

