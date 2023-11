Caso Ana Hickmann: O que pode acontecer com a guarda do filho com Alexandre Correa?

Especialista explica à CARAS Brasil como a Justiça pode proteger Ana Hickmann após agressão

Ana Hickmann (42) registrou uma ocorrência contra o marido, Alexandre Correa (52), por agressão após um desentendimento no último sábado, 11. Em entrevista à CARAS Brasil, o advogado especialista em direito de família, Leonardo Marcondes, explica o que pode acontecer com a guarda do filho do casal, Alexandre (9).

De acordo com o especialista, o caso de Ana Hickmann ultrapassa as classes sociais. Ele afirma ser de extrema importância o acompanhamento jurídico, independente da renda dos envolvidos. "A orientação especializada é vital na busca por medidas legais adequadas."

"A Lei 14713/2023, que estabelece a guarda unilateral dos filhos para mães em casos de violência doméstica, representa um avanço significativo na proteção dos direitos da mulher e das crianças", completa Marcondes sobre a guarda do pequeno, que teria presenciado a briga.

O advogado ainda acrescenta que a violência não necessariamente começa com agressão física, e que o comportamento violento se desenvolve gradualmente, na maioria das vezes, começando com a violência psicológica.

"Esta pode ser sutil, envolvendo pressão, desrespeito e manipulação emocional, até evoluir para tristes episódios de agressão física. O caso de Ana Hickmann serve como um alerta para que todas as mulheres prestem atenção no comportamento de seus companheiros, pois podem estar vivenciando uma situação de abuso sem perceber."

Na última terça-feira, 14, o site F5, do jornal Folha de S.Paulo, noticiou que Ana Hickmann estaria planejando dar entrada em um processo de divórcio com Alexandre Correa. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe que assessora Ana Hickmann não confirmou, e afirmou que a informação não é segura. "Essa informação não é oficial. Desconhecemos a fonte."

ENTENDA O CASO

Ana Hickmann foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde do último sábado. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora neste domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, a apresentadora também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que está bem, em casa, e que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física".

Na noite deste sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário —com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

O colunista também entrou em contato com Alexandre Correa durante a madrugada, e o empresário negou que tenha agredido a esposa. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa."

"Eu vim para São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", afirmou. Procurada, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que, por enquanto, usará a nota como pronunciamento. Alexandre Correa não retornou até a conclusão deste texto.

Mais tarde neste domingo, o empresário usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "Na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

"Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", completou.

Nesta segunda, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar fotos ao lado do filho e agradecer, novamente, o apoio dos fãs no momento. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia."

Além disso, ela também fez um breve comentário sobre a situação no programa Hoje em Dia. "Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada."

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE ANA HICKMANN E ALEXANDRE CORREA:

