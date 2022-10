Fernando Zor desativa o Instagram após post polêmico sobre 'mulher ideal'

O cantor sertanejo Fernando Zor recebeu várias críticas após fazer uma lista citando as qualidades da 'mulher ideal'

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 17h33

Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba (42), desativou seu perfil oficial no Instagram após receber várias críticas por conta de uma publicação em que listava as características da 'mulher ideal'.

Dentre os itens exigidos pelo cantor sertanejo incluíam: "honestidade, fidelidade, ser extrovertida, organizada, não muito magra e não muito gorda, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada".

A repercussão negativa fez com que Fernando excluísse a postagem, e sua assessoria de imprensa, inclusive, fez um comunicado alegando que as pessoas não compreenderam o senso de humor do artista.

"Quem conhece o Fernando sabe do jeito dele mais brincalhão e descontraído e entendeu que o post feito por ele em sua rede social era uma brincadeira. Mas, algumas pessoas não e, por conta disso, o post foi arquivado pelo próprio", diz a nota enviada ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Maraisa alfineta o ex-cunhado

A cantora Maraísa (34) surpreendeu os fãs ao mandar uma indireta para o ex-cunhado, o cantor Fernando Zor – que foi namorado de sua irmã gêmea, Maiara (34). Nesta semana, o sertanejo virou assunto na web por ter compartilhado uma lista sobre a 'mulher ideal'.

A cantora, então, se envolveu no assunto e brincou sobre uma suposta lista do homem ideal. No Twitter, ela deixou uma mensagem que foi apontada como indireta para Fernando. "Segura aí que eu vou soltar minha lista de homem ideal", disse ela.

