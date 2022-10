Após polêmica, assessoria de Fernando Zor sai em defesa do cantor

Através da assessoria de imprensa, Fernando Zor rebateu as críticas que recebeu na web após fazer lista de exigências machistas

20/10/2022

Na ultíma quarta-feira, 19, o cantorFernando Zor(38), da dupla com Sorocaba (48), fez uma declaração nas redes sociais que causou polêmica! O cantor recebeu uma enxurrada de críticas dos internautas, após compartilhar uma lista de exigências com todas as qualidades que a mulher 'ideal' deveria ter.

Dentre os requisitos citados pelo ex-namorado de Maiara (34), da dupla Maiara & Maraisa, a pretendente perfeita não poderia ser muito gorda e nem muito magra, e além disso deveria deixar a carreira profissional em segundo plano. E, é claro, que imediatamente os seguidores se manifestaram negativamente contra a fala machista do cantor.

Nesta quinta-feira,20, atráves do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a assessoria de imprensa do cantor se manifestou e saiu em defesa dele alegando que as pessoas não compreenderam o senso de humor do artista.

“Quem conhece o Fernando sabe do jeito dele mais brincalhão e descontraído e entendeu que o post feito por ele em sua rede social era uma brincadeira. Mas, algumas pessoas não e, por conta disso, o post foi arquivado pelo próprio”, afirmou a assessoria do artista.

SELINHO NOS BASTIDORES

Recentemente, Fernando Zor também causou polêmica ao ser flagrado em um momento intímo nos bastidores de um show no último final de semana. Ele beijou a jornalista que fazia uma entrevista com ele e com Sorocaba, no camarim da apresentação.

