Fernanda Nobre recebe homenagem do marido após aprovação em mestrado

Atriz Fernanda Nobre é aprovada em Mestrado em Crítica Literária na PUC-Rio e ganha declaração do marido, José Roberto Jardim

O marido da atriz Fernanda Nobre (39) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 01, para celebrar uma conquista da amada!

O diretor e dramaturgo José Roberto Jardim revelou em uma publicação em seu perfil no Instagram que a mulher foi aprovada para o Mestrado em Crítica Literária na PUC-Rio.

"Meu amor, Fernanda Nobre, acaba de passar no Mestrado em Crítica Literária da PUC-Rio. Viva! Seu projeto é um deslumbre e você, meu amor, é um raio rumo ao infinito", dizia a mensagem na foto publicada por ele.

Ao legendar o post, José Roberto ainda escreveu: "Parabéns, meu amor! Que comece sua linda jornada pela Academia! Viva!", anunciou.

Nos comentários, Fernanda agradeceu e se derreteu pelo companheiro: "José, só você mesmo para fazer esse post. Te amo demais. Que sorte a minha por ter ao meu lado um homem que me impulsiona tanto. Isso sim é uma verdadeira Mega-Sena! A ideia desse mestrado foi sua. Não teria me inscrito se não fosse você. Obrigada por mais isso e por cada minuto com você."

Vale lembrar que Fernanda Nobre e José Roberto Jardim vivem um relacionamento aberto. Os dois, que estão juntos há dez anos, começaram a abrir a relação há cerca de quatro anos.

Confira a homenagem que Fernanda Nobre recebeu:

Fernanda Nobre lamenta três anos sem Fernanda Young

Muita saudade! A atriz Fernanda Nobre usou suas redes sociais para lembrar com carinho de uma grande amiga: Fernanda Young (1970 - 2019). A famosa falou dos três anos da morte da amiga. A escritora faleceu aos 49 anos de idade em agosto de 2019 após sofrer uma crise de asma e ter uma parada cardíaca no sítio de sua família que fica em Gonçalves, Minas Gerais.

Em seu feed no Instagram, Nobre compartilhou fotos ao lado de Young, com quem contracenaria em espetáculo teatral. Quando Fernanda morreu, as duas estavam prestes a estrear Ainda Nada de Novo. Em alguns registros, a loira aparece lado da atriz e também de uma das filhas da escritora, Estela May, e sua irmã, Renata Young.

"Tem gente que fez tanto que não morre. Sinto isso sobre a Fernanda Young. Hoje faz 3 anos. Três anos de saudade. Saudade do momento intenso que vivi com ela, mas também muita saudade do que não consegui viver e estava cheia de planos e ânsia para o que seria", começou escrevendo.

