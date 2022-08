Fernanda Nobre lamenta 3 anos sem Fernanda Young: ''Obrigada por se fazer eterna''

Atriz Fernanda Nobre presta homenagem para Fernanda Young, que faleceu em 2019 aos 49 anos após crise de asma e parada cardíaca

Muita saudade! A atriz Fernanda Nobre (38) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 25, para lembrar com carinho de uma grande amiga: Fernanda Young (1970 - 2019).

A famosa, que participou da nova novela Um Lugar Ao Sol como Maria Fernanda, uma jovem que teve um caso com Renato, gêmeo de Chistian, papéis do ator Cauã Reymond (42), falou dos três anos da morte da amiga.

A escritora faleceu aos 49 anos de idade em agosto de 2019 após sofrer uma crise de asma e ter uma parada cardíaca no sítio de sua família que fica em Gonçalves, Minas Gerais.

Em seu feed no Instagram, Nobre compartilhou fotos ao lado de Young, com quem contracenaria em espetáculo teatral. Quando Fernanda morreu, as duas estavam prestes a estrear Ainda Nada de Novo. Em alguns registros, a loira aparece lado da atriz e também de uma das filhas da escritora, Estela May, e sua irmã, Renata Young.

"Tem gente que fez tanto que não morre. Sinto isso sobre a Fernanda Young. Hoje faz 3 anos. Três anos de saudade. Saudade do momento intenso que vivi com ela, mas também muita saudade do que não consegui viver e estava cheia de planos e ânsia para o que seria", começou escrevendo.

"Minha sensação é que ela tá aqui, e está mesmo, está nos seus filhos, nos seus livros, nos amigos maravilhosos que ela me deu e que hoje tenho como minha rede mais próxima e íntima, está na peça da Maria Ribeiro, mas, principalmente, está em mim. A Fernanda me transformou, me tornei outra a partir dela. Ela está viva no meu dia a dia, é a mulher que mais admiro viva em mim. Obrigada, Fernanda, por se fazer eterna", declarou Fernanda Nobre na legenda.

Vale lembrar que Young também era mãe de Cecília Madonna.

Fernanda Nobre lamenta 3 anos sem Fernanda Young:

Fernanda Nobre exalta amizade com Marina Moschen

Fernanda Nobre falou sobre a amizade e se declarou ao celebrar aniversário de Marina Moschen nas redes sociais em outubro. "Marina é daquelas pessoas que entram na sua vida e você pensa “Como vivi até hoje sem ter ela como minha dupla? Sem beber da maturidade dela, da inteligência, da visão de mundo dela?”. Nem lembro como era dançar numa pista de dança sem ter ela borboletando do meu lado. Eu ouvia música? Como vivia sem as playlists dela? Marina é necessária em cada mensagem, olhar, troca e risada. A sua felicidade é a minha. Minha dupla. Estaremos de mãos dadas para sempre. Te amo", escreveu Fe na legenda da publicação.

