Fernanda Campos recupera conta no Instagram e rebate criticas após affair com Neymar

De volta ao Instagram, Fernanda Campos mostrou ataques que tem recebido após revelar traição de Neymar

A modelo e influenciadora digital Fernanda Campos conseguiu recuperar sua conta do Instagram neste sábado, 1, após mais de 10 dias fora da rede social. Em uma sequência de Stories, ela rebateu críticas que tem recebido após revelar o affair que teve com Neymar Jr., que traiu a noiva grávida Bruna Biancardi.

A blogueira abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil, que conta com mais de 560 mil seguidores, e resolveu mostrar os comentários negativos que tem recebido desde a repercussão do affair com Neymar . "Acorda mona", dizia um. "Vaca", escreveu outro. Fernanda Campos decidiu começar a conversa com uma reflexão.

"Vocês sabiam que é por isso que existem mais pessoas na escassez do que na prosperidade?", questionou. Na sequência, ela respondeu uma pergunta falando sobre sua opinião em relação aos haters. "Eu não ligo para hater pelo seguinte: Eu acho que as pessoas só podem falar mal de mim quando elas forem melhores do que eu."

"Se a pessoa é pior do que eu, ela não pode falar mal de mim. Ela não tem nem esse direito. Vocês já entraram no perfil dos haters? Já deram uma analisada na vidinha deles? Não tem lógica eu ligar para pessoas assim", completou ela. "Às vezes eu tenho até um pouquinho de inveja das pessoas leigas, porque elas falam as coisas e tem a plena certeza de que estão certas daquilo."

RELEMBRE A CONFUSÃO COM AS REDES DE FERNANDA CAMPOS

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a influenciadora afirmou que perdeu a conta pela primeira vez após receber ataques de fãs de Neymar, que provavelmente denunciaram seu perfil. "Não postei nada fora das diretrizes deles. Só posto coisas do meu trabalho. Fico imaginando se não tem o dedo do Neymar nisso", disse Campos.

Pouco tempo depois, a blogueira comemorou ter conseguido recuperar suas redes. "Estou de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto", escreveu ela, fazendo referência à troca de mensagens entre os dois, que indicou que Campos ficou cerca de 40 minutos no apartamento de luxo de Neymar. Porém, ela perdeu o acesso às redes novamente e ficou mais de uma semana sem conseguir entrar no perfil.