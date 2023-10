Famosos roubam a cena e surgem irreconhecíveis em evento de Halloween

Ivete Sangalo, Mariana Ximenes, Gkay e Pedro Sampaio foram apenas alguns nomes que compareceram ao evento estrelado em São Paulo

Na noite desta quarta-feira, 11, aconteceu em São Paulo um baile de Halloween que contou com a presença de diversos famosos. Entre as estrelas que compareceram ao evento estavam Ivete Sangalo, Mari Gonzales,Pedro Sampaio, Deborah Secco, Gkay e muitos outros.

A cantora Ivete Sangalo, que está organizando um show grandioso para celebrar seus 30 anos de carreira, roubou os holofotes ao chegar no evento fantasiada de Noiva Cadáver, com um vestido branco longo com aspecto de queimado e um véu que cobria seu rosto.

Quem também chamou a atenção foi a influenciadora Gkay, que surgiu irreconhecível ao reproduzir o alterego da cantora Lady Gaga, Jo Calderone. Em conversa exclusiva com a CARAS, a dona da festa "Farofa da Gkay" comentou sobre a escolha de sua fantasia: “É bom a gente surpreender com algo que é inesperado. O Jo Calderone, esse alterego masculino da Lady Gaga foi algo que marcou muito, e eu sou muito fã da Lady Gaga, eu acho ela uma artista indescritível”.

Durante a conversa, quem entrou nas câmeras foi o DJ Pedro Sampaio, que também surpreendeu ao surgir com uma fantasia gingante de ursinho de pelúcia. O artista demorou para ser reconhecido, apenas quando tirou a máscara que compunha a fantasia. Quem também apareceu em uma superprodução foi o ator e ex-BBB Babu Santana, que apareceu todo azul ao se fantasiar do personagem Jinbe, do anime One Piece.

A estrela da nova novela das 18h, “Elas Por Elas”, Deborah Secco causou comoção ao surgir fantasiada como o personagem O Máscara, vivido por Jim Carrey. Com a maquiagem verde idêntica aos filmes, chapéu e blazer amarelos, e um short curtinho que deixava as pernas à mostra, Deborah chamou a atenção no evento.

Em conversa com a CARAS, Deborah comentou que encara a data mais assustadora do ano de frente: “Não tem medo, já passei dessa fase”. Ela ainda adiantou o que pretende fazer depois de “Elas Por Elas”: “Estou fazendo essa novela junto com a segunda temporada de Rensga Hits, então acho que vem um tempinho de descanso. Mas vem coisa boa para 2024”.

A atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa também esbanjaram estilo no tapete vermelho do evento. Enquanto ela veio com um vestido característico da cantora Jennifer Lopez, ele apostou em um look inspirado na série “White Lotus”.

“Esse vestido é um ícone, um marco. Olha o poder que a moda tem, que a J-Lo tem e essa inspiração do tropicalismo, da sensualidade me veio a cabeça”, comentou Flávia sobre seu look para a CARAS.

Quem também marcou presença no evento foi a influenciadora e ex-BBB Mari Gonzales, que recentemente veio a público falar sobre seu relacionamento com Jonas Sulzbach. Mari vestiu um vestido preto nada básico para comparecer ao evento. E a atriz Mariana Ximenes, que interpretou a antagonista Gilda na última novela das 18h, “Amor Perfeito”, surgiu com um vestido de época elegante.

