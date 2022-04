Famosos e ex-futebolistas, entre eles Zico, Júnior e Tita, visitam Templo do Rio de Janeiro

Gil, Renato Aragão, Zico, Júnior, Tita e outros visitam Templo do Rio de Janeiro

Redação Publicado em 27/04/2022, às 12h49

O novo Templo do Rio de Janeiro, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, está aberto para visitação pública desde o dia 26 de março e, nesse período, quase 50 mil pessoas já passaram para conhecer o novo monumento religioso da cidade.

Entre os visitantes, os atores Nelson Freitas, Márcio Garcia e Renato Aragão – que foi acompanhado por sua esposa, Lilian, e por sua filha, a atriz Lívian Aragão, além dos ex-jogadores da seleção brasileira Zico, Júnior e Tita, da influenciadora Carol Capra e do ex-BBB Gil do Vigor, marcaram presença, aproveitando a ocasião para fazerem um tour guiado por todos os ambientes do Templo. A expectativa é que mais 10 mil pessoas ainda passem pelo local até dia 30, data em que as visitas serão encerradas.

Construído em uma área total de mais 38 mil metros quadrados, o edifício tem 2.784 metros quadrados de tamanho e impressionantes 47,4 metros de altura, o que o faz ser a segunda mais alta edificação religiosa da capital carioca, ficando atrás apenas da Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. C

omo a cidade é considerada a capital Sul-americana do Art Déco, todo seu projeto foi inspirado no movimento, além de contar com detalhes que remetem às belezas naturais do Rio, como nos painéis das janelas que tiveram a seleção das cores dos vitrais inspiradas no oceano que banha a região, com tons de azul, aqua e roxo contrabalançados com um dourado suave.

A visitação pública será possível até 30 de abril, das 9h às 21h (em dias úteis) e das 8h às 21h (aos sábados e feriados). Localizado na Av. as Américas, na Barra da Tijuca, além dos meios de transporte convencionais, os interessados em visitar o novo templo contam também com ônibus executivos gratuitos que partem de estações de BRT, sendo a mais próxima Santa Mônica Jardins. Para aqueles que preferem o metrô, a estação mais próxima é a Jardim Oceânico, interligada ao BRT.

As visitas gratuitas podem ser agendadas no site templorj.org.br, mas agendamento não é obrigatório. Após a dedicação do Templo, que ocorrerá em 8 de maio, apenas membros de A Igreja poderão entrar no edifício.

Gil, Renato Aragão, Zico, Júnior, Tita e outros visitam Templo do Rio de Janeiro: