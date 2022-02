Apaixonada, Lívian Aragão assume namoro com o streamer e influenciador 'Jota'

A atriz e influenciadora Lívian Aragão surpreendeu a web ao assumir seu relacionamento com o streamer Jota

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 12h17

O amor está no ar! Às vésperas do 'Valentine's Day', a atriz e influenciadora, Lívian Aragão (22) assumiu seu relacionamento com o streamer, João Victor 'Jota' Façanha.

Nas redes, Lívian brincou ao postar uma foto do casal: "Eu: esse ano não vou namorar. Eu também:", escreveu.

Jota, influenciador e streamer da Los Grandes, também se declarou para a amada no Twitter: "Agora sim... Tô namorando, quem diria, tô muito feliz depois de tanto tempo", declarou.

E claro, o casal recém assumido já conquistou diversos fãs que vibraram nas redes: "Não acredito nisso! Felicidades", declarou um. "O famoso tanto faz", brincou outro. "Vocês são lindos", disse o terceiro.

Recentemente, a filha de Renato Aragão (87), também chamou atenção ao compartilhar uma homenagem ao pai nas redes sociais, celebrando o aniversário do humorista.

Lívian Aragão assume namoro com o streamer e influenciador Jota:

Eu: esse ano não quero namorar

Eu também: pic.twitter.com/HlDGBwf9E5 — Lívian (@LivianAragao) February 13, 2022