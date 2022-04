Marcio Garcia passa por cirurgia de emergência e tranquiliza os fãs: "Foi um sucesso"

O apresentador Marcio Garcia publicou um vídeo no hospital e deu detalhes sobre a operação

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 17h42

Marcia Garcia (51) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 14, para contar que precisou passar por uma cirurgia de emergência.

O apresentador publicou vídeo no hospital e revelou que sofreu uma ruptura de tendão na mão durante um treino. Ele tranquilizou os fãs ao afirmar que a operação foi um sucesso e que em breve ele estará em casa.

"Oi gente, tudo bem? Estou passando por aqui só para dizer que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas nada grave, foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão, que eu tive durante um treino", explicou.

Em seguida, Marcio contou que está no hospital acompanhado da esposa, Andréa Santa Rosa (43), e que em breve estará em casa. "A cirurgia foi um sucesso. Não tem nada grave, já tô bem. Estou aqui muito bem acompanhado, a Andréa está aqui me fazendo companhia. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, daqui a pouquinho já estou em casa. Só quis mandar esse vídeo para deixar vocês tranquilos."

O apresentador, que comandará o The Voice Kids, contou que as gravações do programa seguirá normal. O reality estreia no dia 1ºde maio. "Em breve eu estou de volta no The Voice Kids. O programa segue o fluxo normal e já, já o The Voice Kids estará levando toda aquela emoção e carinho para vocês aos domingos. Fiquem bem, nos vemos em breve. Um beijo para vocês e boa Páscoa", completou ele.

Confira o vídeo completo do artista: