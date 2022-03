Bruno Henrique, do Flamengo, se encontra com Renato Aragão: ''Sou fã''

Jogador de futebol do Flamengo, Bruno Henrique postou clique de encontro com o humorista Renato Aragão e elogiou o artista

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 11h40

O jogador de futbeol Bruno Henrique (31) viralizou ao registrar um encontro especial com um de seus ídolos nas redes sociais!

O craque do Flamengo compartilhou um clique ao lado do comediante Renato Aragão (87) em seu perfil no Instagram, na madruada de terça-feira, 29.

O atacante do time carioca revelou a admiração pelo ator desde a infância, recordando o trabalho dele em Os Trapalhões.

"Que ser humano é você Renato Aragão (Didi) fez a minha infância de muitas risadas e alegria, hoje não foi diferente. Você e sua turma sempre serão ícones", escreveu Bruno Henrique na legenda da publicação.

"Fez a infância de todos nós meu mano", "Do nada na madrugada aleatório", "Muito aleatório esse encontro mano", "Didi não! Doutor Renato", se divertiram os internautas com o rolê aleatório e o pleonasmo na frase de Bruno, que tinha escrito na legenda "Que ser humano de pessoa", mas editou o post momentos depois.

Confira o registro do encontro de Bruno Henrique e Renato Aragão: