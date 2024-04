Fabio Assunção faz apelo por reencontro após passar meses sem ver a filha caçula

Fabio Assunção revela que não vê a filha caçula, Alana, há sete meses e se emociona ao desabafar sobre saudade da pequena

Nesta quinta-feira, 18, Fabio Assunção usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente da filha caçula, Alana Ayo, que está prestes a completar três anos no final do mês. Sem entrar em detalhes sobre os motivos, o ator revelou que já passaram sete meses desde que viu a pequena, fruto de seu antigo casamento com a atriz Ana Verena.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Fabio abriu um álbum de fotos antigas ao lado da herdeira. Na legenda, o ator e estudante de ciências sociais revelou que está afastado da menina e pediu um reencontro: “Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperando há 7 meses, 1 semana e 5 dias!!!!”, iniciou a declaração.

“Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Zé!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa. Te amamos”, escreveu o ator, que ainda mencionou os outros herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos: “João Assunção e Ella Felipa, volta logo Alana Ayo, a gente tá morrendo de saudades!!!! Vem logo!!!”, ele finalizou a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)

Nos comentários, os seguidores do ator mostraram surpresa com a revelação e questionaram o motivo da longa distância entre ele e a filha. Vale lembrar que Fábio anunciou o fim de seu casamento de três anos há seis meses, em outubro do ano passado. De forma discreta, a assessoria de comunicação do ator confirmou o término.

O casal se conheceu em 2020 na academia do prédio onde moravam, conforme revelou Fabio em entrevista ao portal Ela. Após a paixão à primeira vista, eles se envolveram, casaram e tiveram Alana, sua primeira filha. No entanto, eles surpreenderam a todos ao anunciar o término de forma repentina, ja que não demonstravam sinais de crise na relação publicamente.

No entanto, a vida íntima de Fabio e Ana já enfrentava desgastes e brigas antes do anúncio da separação. Segundo apurado pelo colunista Lucas Pasin, do portal Splash, em setembro deste ano, o casal vivia um relacionamento marcado por idas e vindas. Inclusive, pouco tempo após o término, eles deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram registros juntos.

Fabio Assunção vive um novo relacionamento:

O ator Fábio Assunção está apaixonado novamente e ganhou uma declaração carinhosa de sua namorada, a atriz Isa Salmen. Em março deste ano, a artista usou as redes sociais para compartilhar uma carta aberta para elogiar a personalidade do namorado e destacou o que mais admira nele durante os cinco meses de relacionamento.

“Fabio é um pai maravilhoso, um amigo leal, um exímio profissional, um cidadão do bem, um cara desconstruído que estuda Ciências Sociais porque ele quer entender o comportamento humano, porque ele sempre quer fazer algo pelo todo, pelo social”, disse Isa, que também ganhou uma declaração do namorado.