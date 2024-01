Quem são os três filhos de Fábio Assunção? Conheça herdeiros do ator

No último domingo, Fábio Assunção celebrou o aniversário de 21 anos do seu primogênito, João Assunção

No último domingo, 21, Fábio Assunçãocelebrou o aniversário de 21 anos do seu primogênito, João Assunção, com uma publicação nas redes sociais. O registro chamou a atenção dos internautas com um clique raro do pai ao lado dos três filhos. Saiba quem são os herdeiros de Fábio Assunção e conheça a família.

Fruto do antigo relacionamento de Fábio Assunção com Priscila Borgonovi, João Assunção é o irmão mais velho da família e puxou o pai com a carreira artística. Também ator, o jovem deve completar o ensino superior neste ano. "Espero que eu siga atuando, que eu consiga trilhar esse rumo. Vou acabar minha faculdade no ano que vem [2024]. Acho que tenho várias possibilidades [para o futuro], não sei dizer para onde vou", comentou o filho de Fábio Assunção em entrevista à CARAS Brasil, durante a festa de 30 anos da revista, em dezembro de 2023.

Além de seu primogênito, Fábio Assunção também é pai de Ella Felipa, de sua antiga relação com Karina Tavares. Com 12 anos, a pequena já mostrou talento com a arte na internet e chegou a ter uma conta nas redes sociais para compartilhar sua paixão de criar maquiagens diferentonas. "Desde pequena, gosto de cantar, pintar, me fantasiar e brincar com tudo isso. Mas foi no começo de 2020 que me interessei mais pelos vídeos de make na internet e assim fui na brincadeira, me maquiando, gravando e me inspirando cada vez mais", contou a herdeira em entrevista à Quem, em 2021.

