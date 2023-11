Qual a verdade? Atitude de Fábio Assunção e da ex-mulher após graves boatos intrigam fãs

Atitude de Fábio Assunção e da ex-mulher deixam os seguidores preocupados; será que término não foi amigável?

O fim surpreendente do casamento entre Fábio Assunção e Ana Verena segue gerando muita repercussão entre os fãs. É que o comportamento do ex-casal está sendo monitorado e tem intrigado os seguidores.

Desde que anunciaram o fim do casamento no último dia 16 de outubro, os dois se mantiveram discretos. Só que agora, quinze dias depois, novas informações começaram a circular, o que levou os dois a tomarem uma atitude.

É que ambos deixaram de se seguir nas redes sociais após as novas informações. Agora, fãs desconfiam que o término não foi tão amigável assim quanto parecia. Nesta quinta-feira, 2, o programa Fofocalizando chegou a informar que houve brigas, discussões e até a presença da polícia em uma das confusões envolvendo o casal. Ao veículo, a assessoria se recusou a comentar o caso.

Eles são pais de Alana, de dois anos, que recentemente arrancou lágrimas do pai ao entrar na escolinha. Vale lembrar que o ator também é pai de João, de 19 anos, do relacionamento com Priscila Borgonovi, e de Ella Felipa, de 9 anos, da relação com Karina Tavares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Verena (@anaverenaa)

Romance foi "amor à primeira vista"

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, o ator contou que esbarrou na advogada por acaso, na academia do prédio em que os dois moravam há anos, enquanto ele se dedicava a perder peso para um novo papel.

Segundo Fábio, foi amor à primeira vista: “Rolou uma conexão completa de imediato, só não começamos a namorar em plena academia porque prezo o cenário”, o ator declarou na época. Pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o relacionamento com discrição através das redes sociais.

Apenas dois meses após revelar que seu coração tinha uma nova dona, Fábio decidiu oficializar a união. No dia primeiro de outubro de 2020, o ator e a advogada se casaram no civil com uma cerimônia intimista em casa, que contou com a presença de poucos convidados por conta da pandemia.