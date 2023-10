Como foi o casamento de Fábio Assunção e Ana Verena? Relembre detalhes

Fábio Assunção e Ana Verena confirmaram a separação após três anos de casamento; relembre como foi a cerimônia que oficializou a união

Após três anos de casamento, Fábio Assunção e Ana Verena decidiram encerrar sua união. Embora não tenham divulgado publicamente o motivo da separação, a assessoria do ator confirmou o término quando questionada pela imprensa. Agora, que tal recordar os detalhes do casamento deles?

A história de amor de Fábio e Ana começou pouco tempo antes deles decidirem oficializar a união. Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, o ator contou que esbarrou na advogada por acaso, na academia do prédio em que os dois moravam há anos, enquanto ele se dedicava a perder peso para um novo papel.

Segundo Fábio, foi amor à primeira vista: “Rolou uma conexão completa de imediato, só não começamos a namorar em plena academia porque prezo o cenário”, o ator declarou na época. Pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o relacionamento com discrição através das redes sociais.

Apenas dois meses após revelar que seu coração tinha uma nova dona, Fábio decidiu oficializar a união. No dia primeiro de outubro de 2020, o ator e a advogada se casaram no civil com uma cerimônia intimista em casa, que contou com a presença de poucos convidados por conta da pandemia.

Assim que se casaram, Ana e Fábio usaram as redes sociais para compartilhar a novidade e trocar declarações apaixonadas. Na sequência, os pombinhos saíram do país para curtir uma lua de mel com mais privacidade em um cenário de tirar o fôlego, nas Ilhas Maldivas, e registraram tudo na web.

Em dezembro do mesmo ano, o ex-casal anunciou que estava a espera da primeira herdeira do casal, Alana, que chegou ao mundo em abril do ano seguinte: “Filha, que honra te receber neste mundo. Que você venha para somar, nos trazer alegria e muitos ensinamentos. Já te amo desde sempre”, disse Ana.

Vale lembrar que além de Alana, o ator também é pai de João Assunção, com Priscila Borgonovi, e Ella, da antiga relação com Karina Tavares. Confira um registro raro dos três herdeiros de Fábio Assunção reunidos:

Fábio Assunção já estaria com crise no casamento antes de anúncio da separação:

O fim do relacionamento de Fábio Assunção e Ana Verena tornou-se público neste domingo, 15, mas os dois já estariam em crise no casamento antes do anúncio da separação. De acordo com informações de Lucas Pasin, do Splash, os dois viviam um relacionamento de idas e vindas; saiba todos os detalhes por trás do término da relação.