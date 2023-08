Ex-marido de Simaria comove ao relembrar vídeo com os filhos: ''Lindo de ver''

Sem ver os filhos, ex-marido de Simaria emociona ao resgatar vídeo do passado com as crianças

O ex-marido de Simaria Mendes, Vicente Escrig, emocionou ao relembrar um vídeo de quando seus filhos com a cantora, Giovanna e Pawel, eram bem pequenos. Nesta quarta-feira, 09, o espanhol resgatou o momento que convivia com os herdeiros e comoveu os internautas.

Na Espanha, sem ver as crianças, que estão no Brasil com a mãe, o empresário, que alega estar falido e sem poder pagar a pensão imposta, compartilhou o episódio cheio de amor com os pequenos. Giovanna, que na última semana completou 11 anos, apareceu menor e Pawel surgiu ainda bebê.

"“Não fala porque não tem dentes, não é?” Nada melhor do que a mais pura inocência das crianças para lembrar o quanto é bom ter SEMPRE certeza das prioridades na vida", exibiu o momento especial com os filhos.

Nos comentários, os internautas admiraram o ex-esposo da cantora. "O sonho de qualquer mulher é um pai presente, que cuida e zela pela vida dos filhos, assim como você foi para eles! É lindo de ver o amor de vocês! Que Deus abençoe esse amor puro", escreveram. "Os filhos são dos dois, justiça pelo amor de Deus é nítido que este homem é bom pai, vamos deixar os filhos conviver com quem eles tanto amam", disseram outros.

Na última sexta-feira, 04, Simaria publicou um vídeo exibindo a festinha que organizou para a filha em sua mansão. A famosa então chamou a atenção ao não mostrar nenhum familiar no local. É bom lembrar que nesta quinta-feira, 03, Simone Mendes fez um festão para o aniversário de seu primogênito, Henry Diniz.

É bom lembrar que, Simaria Mendes e Vicente Escrig anunciaram a separação em 2022. Formado em História pela Universidade de Valência, ele conheceu a cantora após um bate-papo na rede social Orkut . Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.

Ex-marido de Simaria diz que cantora bateu nele: 'Pior dos xingamentos'

O ex-marido de Simaria Mendes, Vicente Escrig, escreveu um livro e fez revelações sobre o relacionamento vivido com a cantora. Segundo o jornalista Leo Dias, que entrevistou o empresário na Espanha, na obra o estrangeiro conta que apanhou da famosa.

A situação tensa teria ocorrido durante um ataque de fúria da artista, com quem ficou casado por 14 anos. Segundo ele, a irmã de Simone Mendes teria o atacado após um dia de trabalho, ao chegar em casa e ver que os filhos tinham cortado os cabelos.

No relato feito no livro, Até Que a Mentira Nos Separe, os herdeiros, Giovanna (10) e Pawel (7), pediam para cortar o cabelo há muito tempo, mas isso era contra a vontade da mãe, tratada no livro com o pseudônimo de "Rodolfa".

Segundo Vicente, ela gostava que eles deixassem os fios compridos, pois, para ela era muito bonito visualmente. O empresário então irritou Simaria ao levar os filhos para cortarem as madeixas. Ao ver o resultado, a artista teria ficado furiosa.

"A seguir, gritos sem filtro. O pequeno, logo caiu no choro, sem entender [...] Uma reação tão violenta e brusca", diz o relato. "A festa estava servida. Tristemente para as crianças, claro, que sempre são as mais atingidas [...] Até que, do nada, ela começou a bater no marido. 'Rodolfa', totalmente frustrada, respondeu na frente dos filhos com o pior dos xingamentos que podem ser ditos para alguém", falou.

Ainda no livro, Vicente diz que a ex-sogra, Mara Mendes, xingava Simone Mendes de "feia e gorda". "Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa (pseudônimo de Simaria) como sua filha preferida", contou que via uma preferência.