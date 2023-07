Ex-marido de Simaria revela valor de pensão e diz que não tem condições de pagar

Em meio à briga judicial com Simaria, ex-marido da cantora teme ser preso por pensão e comenta do lançamento de livro sobre o ex-casal

O ex-marido da cantora Simaria Mendes, Vicente Escrig revelou surpresa com o valor da pensão alimentícia determinada pela Justiça brasileira para seus dois filhos com a artista, Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7.

Em meio à briga judicial, Escrig, que foi casado por 14 anos com a sertaneja e se separaram em agosto de 2021, tem virado assunto na web por conta de acusações dos dois lados.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, ele comentou sobre o valor da pensão. "Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas dentro do que eu acho que deva ser pago. Você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês?", questionou Vicente, que ainda contou que pretende lançar um livro, que receberá o nome "Até Que a Mentira Nos Separe", expondo os bastidores de seu casamento e conflitos do ex-casal.

"Posso ir para a cadeia, mas quero que as pessoas saibam detalhes da minha separação. Todos eles, inclusive os mais repugnantes", acrescentou o empresário, que mora em Valência, na Espanha.

No livro, segundo o jornalista Leo Dias, ele conta que apanhou da famosa. A situação tensa teria ocorrido durante um ataque de fúria da artista. De acordo com ele, a irmã de Simone Mendes teria o atacado após um dia de trabalho, ao chegar em casa e ver que os filhos tinham cortado os cabelos.

Indireta?! Simaria posta frases enigmáticas nas redes sociais

A cantora Simaria surpreendeu seus fãs ao postar mensagens enigmáticas nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, ela compartilhou frases que teriam sido vistas como indiretas pelos internautas. Isso porque o nome dela circulou pela internet nos últimos após declarações do seu ex-marido, Vicente Escrig, sobre a época do casamento deles.

Simaria compartilhou uma frase de Clarice Lispector. “Sextou meus amores. 'Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito'”, afirmou ela com uma selfie no post.

Antes disso, a morena compartilhou outra mensagem. “Por maior que seja a sua dor, pare de reclamar agora e agradeça. Vamos levantar esse astral, bilús! Final de semana está chegando”, declarou. Além disso, ela também disse: “Prefira o sorriso, faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Dê risada de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. Seja feliz hoje”.